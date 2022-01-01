İbrahim Erkal'ın Kızını Görenler Şaşkına Döndü...
2017 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 yaşına bastı.
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"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.
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Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü.
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Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su şimdilerde 5 yaşında. İbrahim Erkal'ın ilk göz ağrısı büyük kızı Dilara ise bugün 18 yaşına bastı.
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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kızı Dilara Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak "Sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun" dedi.
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Öte yandan İbrahim Erkal ile 2003 yılında nikah masasına oturan Filiz Erkal'ın, Dilara'nın yanı sıra Elifsu ve Levet adında iki çocuğu daha bulunuyor.
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