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İbrahim Erkal'ın Kızını Görenler Şaşkına Döndü...

2017 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 yaşına bastı.

  1. "Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

    "Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

  2. Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü.

    Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü.

  3. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su şimdilerde 5 yaşında. İbrahim Erkal'ın ilk göz ağrısı büyük kızı Dilara ise bugün 18 yaşına bastı.

    Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su şimdilerde 5 yaşında. İbrahim Erkal'ın ilk göz ağrısı büyük kızı Dilara ise bugün 18 yaşına bastı.

  4. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kızı Dilara Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak "Sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun" dedi.

    İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kızı Dilara Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak "Sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun" dedi.

  6. Öte yandan İbrahim Erkal ile 2003 yılında nikah masasına oturan Filiz Erkal'ın, Dilara'nın yanı sıra Elifsu ve Levet adında iki çocuğu daha bulunuyor.

    Öte yandan İbrahim Erkal ile 2003 yılında nikah masasına oturan Filiz Erkal'ın, Dilara'nın yanı sıra Elifsu ve Levet adında iki çocuğu daha bulunuyor.