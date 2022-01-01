İşte Çocuklarına Uyguladığı Sıradışı Kurallar!

Eğitim anlayışı da sıradışı bir yöntem izleyen Musk, çocuklarının en çok internette bir şey öğrenebildiğini iddia ederek "Çocuklarımın çoğunlukla YouTube ve Reddit'ten eğitim aldığını düşünüyorum. Bence üniversiteler eğlenmek ve bazı işleri yapabildiğini göstermek için yeterli, bir şeyler öğrenmek için değil" şeklinde konuşmuştu.