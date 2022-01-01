İşte Çocuklarına Uyguladığı Sıradışı Kurallar!

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş belgeleri yayımlandı
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş belgeleri yayımlandı
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın 250 TL indirimli
Sponsorlu İçerik
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgeleri yayımlandı
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgeleri yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Çarşaflı kadınlara nefret paylaşımı yapan tıbbi sekreter açığa alındı
Çarşaflı kadınlara nefret paylaşımı yapan tıbbi sekreter açığa alındı
Sağlık çalışanları eyleminde polise tokat atan astsubay adliyeye sevk edildi
Sağlık çalışanları eyleminde polise tokat atan astsubay adliyeye sevk edildi
'Köy okullarında görevli 650 kadın öğretmene eğitim verildi'
'Köy okullarında görevli 650 kadın öğretmene eğitim verildi'
Reklam Kurulu aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü
Reklam Kurulu aldatıcı emlak ilanlarının peşine düştü
Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
İlaca yüzde 25 zam geldi! Resmi gazetede yayınlandı
İlaca yüzde 25 zam geldi! Resmi gazetede yayınlandı
'Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz'
'Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz'
Resmi Gazete'de yayımlandı: En az 1224 lira ödenecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: En az 1224 lira ödenecek
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz
Hekimler huzursuz: Ölüm tehdidi altında hasta bakmak istemiyoruz
Hekimler huzursuz: Ölüm tehdidi altında hasta bakmak istemiyoruz
Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor
Adli Tıp Kurumu 221 sözleşmeli personel alacak
Adli Tıp Kurumu 221 sözleşmeli personel alacak
Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor
Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor
Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Tıbbi sekreterin tepki çeken paylaşımına soruşturma
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Bakan Bilgin'den zam oranı ve zamlı maaş açıklaması
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili kahreden 'bayram' detayı
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
ODTÜ'de mezuniyet törenleri 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
BDDK'dan yeni karar: Kredi kısıtlama kararında esneme
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı
Kadir Şeker tahliye oldu
Kadir Şeker tahliye oldu
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Bakan Muş basında yer alan 'fotoğraf' ile ilgili iddiaları yalanladı
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Ekmek İstanbul'da da 4 lira oldu
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 2,10 TL'lik indirim yapıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Osmangazi Köprüsü'nde yılın ilk yarısında 'trafik garantisi' aşıldı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı
Advertisement

İşte Çocuklarına Uyguladığı Sıradışı Kurallar!

Elektrikli araç markası Tesla ve SpaceX?in kurucusu olan Elon Musk, 224 milyar dolar servetini bırakacağı 7 çocuğuna şimdiden sıkı bir kural listesi oluşturdu. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın beklentilerini duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

  1. Dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, yalnızca başarılı iş hayatıyla değil özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.

    Dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, yalnızca başarılı iş hayatıyla değil özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.

  2. Griffin (18), Xavier (18), Kai, (16) Saxon (16), Damian (16), X AE A-XII (2) ve Exa Dark Sidereal (7 aylık) adında 7 çocuk sahibi olan Musk'ın 224 milyar dolarlık servetini bırakacağı çocuklarından bazı istekleri var.

    Griffin (18), Xavier (18), Kai, (16) Saxon (16), Damian (16), X AE A-XII (2) ve Exa Dark Sidereal (7 aylık) adında 7 çocuk sahibi olan Musk'ın 224 milyar dolarlık servetini bırakacağı çocuklarından bazı istekleri var.

  3. Young Tango sitesinin derlediği habere göre dünyaca ünlü iş insanının çocuklarından beklentileri işte şöyle;

    Young Tango sitesinin derlediği habere göre dünyaca ünlü iş insanının çocuklarından beklentileri işte şöyle;

  4. Elon Musk'ın en küçük oğlu X'in annesi şarkıcı Grimes, bir dergiye verdiği röportajda "Elon onu varisi gibi görüyor ve ona her şeyi sunuyor? ifadelerini kullanmışı. Çocuklarıyla medyada çok fazla görünmeyen Musk, oğlu X?i şimdiden birkaç etkinliğe götürdü bile" ifadelerini kullanarak Musk'ın çocuklarına olan düşkünlüğünü ifade etmişti.

    Elon Musk'ın en küçük oğlu X'in annesi şarkıcı Grimes, bir dergiye verdiği röportajda "Elon onu varisi gibi görüyor ve ona her şeyi sunuyor? ifadelerini kullanmışı. Çocuklarıyla medyada çok fazla görünmeyen Musk, oğlu X?i şimdiden birkaç etkinliğe götürdü bile" ifadelerini kullanarak Musk'ın çocuklarına olan düşkünlüğünü ifade etmişti.

  5. Eğitim anlayışı da sıradışı bir yöntem izleyen Musk, çocuklarının en çok internette bir şey öğrenebildiğini iddia ederek "Çocuklarımın çoğunlukla YouTube ve Reddit'ten eğitim aldığını düşünüyorum. Bence üniversiteler eğlenmek ve bazı işleri yapabildiğini göstermek için yeterli, bir şeyler öğrenmek için değil" şeklinde konuşmuştu.

    Eğitim anlayışı da sıradışı bir yöntem izleyen Musk, çocuklarının en çok internette bir şey öğrenebildiğini iddia ederek "Çocuklarımın çoğunlukla YouTube ve Reddit'ten eğitim aldığını düşünüyorum. Bence üniversiteler eğlenmek ve bazı işleri yapabildiğini göstermek için yeterli, bir şeyler öğrenmek için değil" şeklinde konuşmuştu.

  6. ANNE DEMEK YOK! En ilginç kurallardan biri ise Musk ve Grimes'ın oğlu X'in anne kelimesini kullanmasının yasak olduğu. X, annesi Grimes'a asıl adı olan 'Claire' ile sesleniyor. Ünlü şarkıcının düşüncesi ise kendisinin de sevmediği anne kelimesini X'in hissettiği ve bundan dolayı anne demek istemediği şeklinde.

    ANNE DEMEK YOK! En ilginç kurallardan biri ise Musk ve Grimes'ın oğlu X'in anne kelimesini kullanmasının yasak olduğu. X, annesi Grimes'a asıl adı olan 'Claire' ile sesleniyor. Ünlü şarkıcının düşüncesi ise kendisinin de sevmediği anne kelimesini X'in hissettiği ve bundan dolayı anne demek istemediği şeklinde.

  7. OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALILAR! Biyografisi için Ashlee Vance ile bir röportaj gerçekleştiren Elon Musk, çocuklarının kitap okumasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ekrana bağımlı çocuk yetiştirmekten çekinen Musk, çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasını istiyor.

    OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALILAR! Biyografisi için Ashlee Vance ile bir röportaj gerçekleştiren Elon Musk, çocuklarının kitap okumasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ekrana bağımlı çocuk yetiştirmekten çekinen Musk, çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasını istiyor.

  8. Bugün bulunduğu konuma gelmek için çok emek verdiğini ve pek çok zorluk atlattığını ifade eden ünlü iş insanı çocuklarının her şeye kolay ulaşabilmesini doğru bulmuyor.

    Bugün bulunduğu konuma gelmek için çok emek verdiğini ve pek çok zorluk atlattığını ifade eden ünlü iş insanı çocuklarının her şeye kolay ulaşabilmesini doğru bulmuyor.

  9. GELENEKSEL EĞİTİM OLMAMALI Öte yandan geleneksel eğitim üzerine röportaj veren Musk, çocuklarının kendi seçtiği California'daki Ad Astra adındaki bir okulda eğitim alması gerektiğini düşünüyor. Eleştirel düşünmeye teşvik eden bu okul Musk'ın çocukları için yaptığı gelecek planında yer alıyor.

    GELENEKSEL EĞİTİM OLMAMALI Öte yandan geleneksel eğitim üzerine röportaj veren Musk, çocuklarının kendi seçtiği California'daki Ad Astra adındaki bir okulda eğitim alması gerektiğini düşünüyor. Eleştirel düşünmeye teşvik eden bu okul Musk'ın çocukları için yaptığı gelecek planında yer alıyor.

  10. SEYAHAT ETMEYE AÇIK OLMALILAR Yaşam şeklinden dolayı sık sık seyahat eden ünlü iş insanı çocuklarının da dünyayı gezmesi gerektiğini düşünüyor. "Eğer Tesla ile ilgili bir iş için Çin'e gitmem gerekirse, çocuklarımı da beraberimde götürürüm" diyen Musk hem işiyle hem de ailesiyle eşit derece ilgilenmeye çalışıyor.

    SEYAHAT ETMEYE AÇIK OLMALILAR Yaşam şeklinden dolayı sık sık seyahat eden ünlü iş insanı çocuklarının da dünyayı gezmesi gerektiğini düşünüyor. "Eğer Tesla ile ilgili bir iş için Çin'e gitmem gerekirse, çocuklarımı da beraberimde götürürüm" diyen Musk hem işiyle hem de ailesiyle eşit derece ilgilenmeye çalışıyor.