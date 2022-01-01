İşte Çocuklarına Uyguladığı Sıradışı Kurallar!
Elektrikli araç markası Tesla ve SpaceX?in kurucusu olan Elon Musk, 224 milyar dolar servetini bırakacağı 7 çocuğuna şimdiden sıkı bir kural listesi oluşturdu. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın beklentilerini duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.
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Dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk, yalnızca başarılı iş hayatıyla değil özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Griffin (18), Xavier (18), Kai, (16) Saxon (16), Damian (16), X AE A-XII (2) ve Exa Dark Sidereal (7 aylık) adında 7 çocuk sahibi olan Musk'ın 224 milyar dolarlık servetini bırakacağı çocuklarından bazı istekleri var.
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Young Tango sitesinin derlediği habere göre dünyaca ünlü iş insanının çocuklarından beklentileri işte şöyle;
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Elon Musk'ın en küçük oğlu X'in annesi şarkıcı Grimes, bir dergiye verdiği röportajda "Elon onu varisi gibi görüyor ve ona her şeyi sunuyor? ifadelerini kullanmışı. Çocuklarıyla medyada çok fazla görünmeyen Musk, oğlu X?i şimdiden birkaç etkinliğe götürdü bile" ifadelerini kullanarak Musk'ın çocuklarına olan düşkünlüğünü ifade etmişti.
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Eğitim anlayışı da sıradışı bir yöntem izleyen Musk, çocuklarının en çok internette bir şey öğrenebildiğini iddia ederek "Çocuklarımın çoğunlukla YouTube ve Reddit'ten eğitim aldığını düşünüyorum. Bence üniversiteler eğlenmek ve bazı işleri yapabildiğini göstermek için yeterli, bir şeyler öğrenmek için değil" şeklinde konuşmuştu.
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ANNE DEMEK YOK! En ilginç kurallardan biri ise Musk ve Grimes'ın oğlu X'in anne kelimesini kullanmasının yasak olduğu. X, annesi Grimes'a asıl adı olan 'Claire' ile sesleniyor. Ünlü şarkıcının düşüncesi ise kendisinin de sevmediği anne kelimesini X'in hissettiği ve bundan dolayı anne demek istemediği şeklinde.
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OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALILAR! Biyografisi için Ashlee Vance ile bir röportaj gerçekleştiren Elon Musk, çocuklarının kitap okumasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ekrana bağımlı çocuk yetiştirmekten çekinen Musk, çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasını istiyor.
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Bugün bulunduğu konuma gelmek için çok emek verdiğini ve pek çok zorluk atlattığını ifade eden ünlü iş insanı çocuklarının her şeye kolay ulaşabilmesini doğru bulmuyor.
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GELENEKSEL EĞİTİM OLMAMALI Öte yandan geleneksel eğitim üzerine röportaj veren Musk, çocuklarının kendi seçtiği California'daki Ad Astra adındaki bir okulda eğitim alması gerektiğini düşünüyor. Eleştirel düşünmeye teşvik eden bu okul Musk'ın çocukları için yaptığı gelecek planında yer alıyor.
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SEYAHAT ETMEYE AÇIK OLMALILAR Yaşam şeklinden dolayı sık sık seyahat eden ünlü iş insanı çocuklarının da dünyayı gezmesi gerektiğini düşünüyor. "Eğer Tesla ile ilgili bir iş için Çin'e gitmem gerekirse, çocuklarımı da beraberimde götürürüm" diyen Musk hem işiyle hem de ailesiyle eşit derece ilgilenmeye çalışıyor.
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