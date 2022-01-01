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Volkswagen Yeni Amarok Modelini Tanıttı

Volkswagen, yeni nesil pick-up modeli Amarok?u tanıttı. Yeni Amarok yıl sonunda Güney Afrika, 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda ise Türkiye ve Avrupa pazarına sunulacak.

  1. Dünya genelinde 830 binden fazla, Türkiye?de ise bugüne kadar yaklaşık 24 bin adet Amarok satışı gerçekleştiren Volkswagen, pick-up modelinin yeni neslini tanıttı.

    Dünya genelinde 830 binden fazla, Türkiye?de ise bugüne kadar yaklaşık 24 bin adet Amarok satışı gerçekleştiren Volkswagen, pick-up modelinin yeni neslini tanıttı.

  2. Yeni Amarok?ta; 'Life' ve 'Style' dışında 'PanAmericana' (off-road tasarımı) ve 'Aventura' (özel tasarım) versiyonları sunuluyor. Yatay ve dik motor kaputu Yeni Amarok?un heybetli görünüme katkı sağlıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan, entegre LED farlar ile radyatör ızgarası boyunca uzanan yatay barlar bu görünümü destekliyor. Amarok PanAmericana, Aventura ve Style versiyonlarında ?IQ.Light - LED matrix farlar? sunuluyor.

    Yeni Amarok?ta; 'Life' ve 'Style' dışında 'PanAmericana' (off-road tasarımı) ve 'Aventura' (özel tasarım) versiyonları sunuluyor. Yatay ve dik motor kaputu Yeni Amarok?un heybetli görünüme katkı sağlıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan, entegre LED farlar ile radyatör ızgarası boyunca uzanan yatay barlar bu görünümü destekliyor. Amarok PanAmericana, Aventura ve Style versiyonlarında ?IQ.Light - LED matrix farlar? sunuluyor.

  3. Volkswagen logosunun altında, büyük bir 'Amarok' kabartması bulunuyor. Yeni Amarok?ta C şeklindeki stop lambaları dikkat çekerken, PanAmericana ve Aventura versiyonlarında ise LED teknolojisi standart olarak sunuluyor.

    Volkswagen logosunun altında, büyük bir 'Amarok' kabartması bulunuyor. Yeni Amarok?ta C şeklindeki stop lambaları dikkat çekerken, PanAmericana ve Aventura versiyonlarında ise LED teknolojisi standart olarak sunuluyor.

  4. 5.350 milimetre ile Yeni Amarok, ilk neslinden yaklaşık 10 cm daha uzun. Yeni Amarok?ta aks mesafesi 17 cm artarak 3.270 mm?ye çıkmış durumda. Artan aks mesafesi özellikle ikinci koltuk sırasında daha fazla alan sağlıyor.

    5.350 milimetre ile Yeni Amarok, ilk neslinden yaklaşık 10 cm daha uzun. Yeni Amarok?ta aks mesafesi 17 cm artarak 3.270 mm?ye çıkmış durumda. Artan aks mesafesi özellikle ikinci koltuk sırasında daha fazla alan sağlıyor.

  5. PREMIUM İÇ MEKAN Aracın iç mekanında ekran boyutları versiyona bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Araçta standart olarak sunulan 8 inçlik dijital gösterge Style ve üzeri versiyonlarda 12 inç olarak sunuluyor. Bilgi ve eğlence sistemi için ise tablet formatında 10 inç dokunmatik ekran bulunurken, bu ekran Style ve üzeri versiyonlarda ise 12 inç olarak sunuluyor.

    PREMIUM İÇ MEKAN Aracın iç mekanında ekran boyutları versiyona bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Araçta standart olarak sunulan 8 inçlik dijital gösterge Style ve üzeri versiyonlarda 12 inç olarak sunuluyor. Bilgi ve eğlence sistemi için ise tablet formatında 10 inç dokunmatik ekran bulunurken, bu ekran Style ve üzeri versiyonlarda ise 12 inç olarak sunuluyor.

  6. PanAmericana ve Aventura versiyonlarında standart ve diğer versiyonlarda opsiyonel olarak sunulan Harman Kardon ses sistemi Yeni Amarok için özel olarak geliştirildi. Ayrıca PanAmericana ve Aventura modellerinde sürücü ve ön yolcu koltukları ise elektrikli ve 10 yöne ayarlanabiliyor. Arka yolcu bölümü ise üç yetişkinin konforlu şekilde yolculuk edebileceği yeterli alanı sunuyor. Style versiyonunda standart olarak ArtVelours koltuk kumaşı sunulurken, PanAmericana ve Aventura versiyonlarında kaliteli deri kullanılıyor.

    PanAmericana ve Aventura versiyonlarında standart ve diğer versiyonlarda opsiyonel olarak sunulan Harman Kardon ses sistemi Yeni Amarok için özel olarak geliştirildi. Ayrıca PanAmericana ve Aventura modellerinde sürücü ve ön yolcu koltukları ise elektrikli ve 10 yöne ayarlanabiliyor. Arka yolcu bölümü ise üç yetişkinin konforlu şekilde yolculuk edebileceği yeterli alanı sunuyor. Style versiyonunda standart olarak ArtVelours koltuk kumaşı sunulurken, PanAmericana ve Aventura versiyonlarında kaliteli deri kullanılıyor.

  7. Türkiye pazarına sunulacak tüm Amarok versiyonlarında, 10 vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi (4MOTION) standart olarak bulunuyor.

    Türkiye pazarına sunulacak tüm Amarok versiyonlarında, 10 vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi (4MOTION) standart olarak bulunuyor.