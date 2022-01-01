İstanbul'da Otogarda Bayram Yoğunluğu

"GÜNDE 1500 ARAÇ ÇIKMIŞTIR" Otobüs firmasında çalışan Alaattin Çendek de "Pandemiden yeni çıktık. Bu ikinci bayramımız, haliyle yoğunluk var. Ana arterler dolu ilave olarak devam eden turizm araçları devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 2500-3000 civarı araç çıkarken bu yıl ise 1500 civarı araba çıkmıştır otogardan" ifadelerini kullandı.