Sağlık açısından olmazsa olmaz ve yaşamın devamı için gerekli olan suyu doğru zamanda içmek vücudunuza yapacağınız en önemli yatırımlardan biridir. Uzmanlar zayıflamak isteyen kişilerin suyu ideal belirlenen zamanlarda tüketmelerini gerektiğiniz altını çiziyor. Peki su içmek için en doğru zaman ne zaman? Kilo almamak için su hangi vakitlerde içilmeli ? işte su tüketimi ile ilgili merak edilenler...