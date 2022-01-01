Bu Saatlerde İçilen Su Kilo Aldırıyor
Peki su içmek için en doğru zaman ne zaman? Kilo almamak için su hangi vakitlerde içilmeli ? işte su tüketimi ile ilgili merak edilenler...
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Sağlık açısından olmazsa olmaz ve yaşamın devamı için gerekli olan suyu doğru zamanda içmek vücudunuza yapacağınız en önemli yatırımlardan biridir. Uzmanlar zayıflamak isteyen kişilerin suyu ideal belirlenen zamanlarda tüketmelerini gerektiğiniz altını çiziyor. Peki su içmek için en doğru zaman ne zaman? Kilo almamak için su hangi vakitlerde içilmeli ? işte su tüketimi ile ilgili merak edilenler...
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İnsan vücudunun %80'ini kapsayan su hayatın kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre insan gıda almadan sadece su tüketerek çok uzun süre yaşabilmektedir. Dolayısıyla insan sağlığı için önemli bir yere sahip olan suyu doğru vakitlerde tüketmek daha vücuda daha faydalı bir hale getirir. Aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı olmaktadır.
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Uyku bozukluğu uzmanı ve nörolog doktor Jessica Vensel Rundo, yatmadan önce ne kadar su içtiğinize neden dikkat etmeniz gerektiğini açıklıyor.
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GÜN İÇİNDE SU İÇMEYİ NE ZAMAN BIRAKMALIYIZ? Genel olarak yatma saatinizden iki saat önce su içmeyi bırakmanız önerilmektedir
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Bu sayede, gecenin bir yarısı uykunuzu bölüp tuvalete gitmeniz gerekmez
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Gece yatmadan önce susadıysanız ya da gecenin bir yarısı susuz kaldığınız için uyandıysanız, su içmenizde bir sakınca yok
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Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir bardaktan fazla su tüketmemek ve suyu küçük yudumlar halinde yavaş yavaş içmek. Aslında bu durum sadece su için geçerli değildir
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Gece yatmadan iki saat öncesinde çay, kahve ve meve suyu alımını da kesmeniz gerekir. Bu sayede vücudunuzu gereksiz sıvılarla doldurmamış olursunuz
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UYUMADAN HEMEN ÖNCE NEDEN SU İÇİLMEZ? Vücudu susuz bırakmamak büyük önem taşıyor olsa da iyi bir gece uykusu da oldukça önemlidir.
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Gece uykunuzdan uyanıp tuvalete gitmek uykunuzu bölen etkenlerin başında geliyor
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Bu noktada uykunuz düzenli olarak bölünüyorsa bazı rutinlerinizi değiştirmenin zamanı gelmiş demektir
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Dr. Vensel Rundo, "Gece uyanmaları uyku düzeninizi bozmaya ve tekrar uykuya dalmada zorluk çekmenize neden olabilir" diyor
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Uykunuz her gece sürekli kesintiye uğradığında uyku yoksunluğuna bile neden olabilecek sorunlara yol açarak uyku kalitenizin düşmesine neden olabilir
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Doktor Rundo, uyku yoksunluğu yaşayan kişilerin aynı zamanda bağışılık sisteminin eskisi kadar güçlü çalışmadığı konusunda uyarıda bulunuyor
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Arada bir gece uykunuzdan tuvalete gitmek için kalkmak bir sorun teşkil etmese de sürekli olan uyku kesintileri ciddi sorunlara yol açabilmektedir
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Sonuç olarak uyku, bağışıklık sisteminden zihinsel sağlığına kadar geniş bir alanla direkt olarak bağlıdır. Yoğun uyku yoksunluğu durumunda şunlar ortaya çıkabilir;
-Hafıza kaybı -Yüksek tansiyon -Enfeksiyonlar -Kilo alımı -Kolesterol seviyesinin yükselmesi -Kanser
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Sık sık idrara çıkmanıza neden olabilecek farklı rahatsızlıklar da mevucttur. Bu sebeple neden tuvalete çıktığınızı bilmek de önemlidir. Eğer bir rahatsızlığınız yoksa yatmadan önce su tüketimini azaltmanız önerilmektedir. Bir çalışmada yatmadan bir saat önce bile su içmenin gece sık sık idrara çıkma ihtiyacını engellemeyeceğini gösterdi
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YATMADAN HEMEN ÖNCE SU İÇMENİN FAYDASI VAR MI? Makul miktarlarda akşam saatlerinde su içmek vücudunuz için faydalı olabilir. Su, vücudun nemli kalmasına yardımcı olmak, eklemlerin iyi çalışmasını desteklemek ve atıkların parlaçanmasını sağlamak gibi çok çeşitli işlevler için gereklidir.
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Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken ise su tüketimini gün içerisinde eşit miktarlara bölmek ve dengeli tüketmektir. Ayrıca yatmadan hemen önce de su içilmemelidir. Kendinizi susuz hissettiğinizde yatmak istemezsiniz ancak içtiğiniz su miktarına da dikkat etmelisiniz
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İşte yatağa susuz kalmadan girmenin yararları;
VÜCUDUNUZU TEMİZLER
Gün ve gece boyunca susuz kalmamak vücudunuzdaki atıkların parçalanmasına ve ter yoluyla toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.
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VÜCUT ISINIZI DÜZENLER
Yüksek sıcaklıktaki bir ortamdaysanız ya da sıcaklamış hissediyorsanız yatmadan önce az miktarda su tüketmek size yardımcı olabilir. Yatmadan önce buz küplerini emmeyi ya da ufak yudumlar haline su tüketmeyi deneyebilirsiniz.
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NE ZAMAN SU İÇİLMELİ?
Kesin olarak bilinen bir şey varsa o da gün boyu su tüketiminin gerekli olduğudur. Ancak bu, bir oturuşta bir sürahi su içmeniz anlamına gelmez. Özellikle yatmadan önce tükettiğiniz su miktarına dikkat etmelisiniz.
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Bunun yerine uygulayabileceğiniz yöntemler arasında şunlar bulunuyor;
Her öğünde su içmeye özen göstermek.
Egzersizlerden sonra su tüketmek.
Meyve ve sebze tüketimi ile de fazladan su almak.
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Dr. Vensel Rundo, "Günün tüm sıvı alımınızı sağlamak için ideal olan net bir saati yoktur" diyor ve ekliyor "Onun yerine ün boyunca sürekli olarak tüketmeye özen gösterin ve bunu düzenli bir alışkanlık haline getirin"
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Eğer su içmediğiniz halde geceleri sık idrara çıkmak gibi bir sorun yaşıyorsanız yaşıyorsanız , sağlık uzmanınıza danışmanızda fayda var