Yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi
Yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Bayram dönüşü kaskosuz kalmayın
Sponsorlu İçerik
Batman'da cinnet getirip dehşet saçan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Batman'da cinnet getirip dehşet saçan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı 957 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 957 lira seviyesinden işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı
Dolar/TL, 17,49 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,49 seviyesinden işlem görüyor
Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Emlak sitelerinde kapora tuzağı
Emlak sitelerinde kapora tuzağı
Türkiye yatırımlarla bu kışı rahat atlatacak
Türkiye yatırımlarla bu kışı rahat atlatacak
KYK kredilerine iki formül
KYK kredilerine iki formül
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Brent petrol fiyatları, marttan beri en düşük seviyede
Brent petrol fiyatları, marttan beri en düşük seviyede
Emniyet: Polislere saldırıyı Suriyeliler yaptığı iddiası gerçek dışı
Emniyet: Polislere saldırıyı Suriyeliler yaptığı iddiası gerçek dışı
Bakan Kirişçi: Datça'daki yangın kontrol altına alınmıştır
Bakan Kirişçi: Datça'daki yangın kontrol altına alınmıştır
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,47 seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Benzine indirim, LPG'ye zam geldi
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Bakan Koca'dan sert tepki: Hastalıklı 'AMA'lara asla izin vermeyin
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı
Haftalık koronavirüs verileri açıklandı
Cezaevlerinde dilekçeler daha hızlı ulaşacak
Cezaevlerinde dilekçeler daha hızlı ulaşacak
Advertisement

Şok Eden İtiraf: "Şirketimi Elimden Aldılar"

Ünlü isim geçtiğimiz gün katıldığı bir programda ortalığı birbirine karıştıracak çarpıcı iddiaları içeren itiraflarda bulundu.

  1. Geçtiğimiz gün Mustafa Topaloğlu katıldığı bir programda ortalığı birbirine karıştıracak çarpıcı iddiaları içeren itiraflarda bulundu. Topaloğlu, yıllar önce kurduğu müzik şirketinin Mahsun Kırmızıgül ve kendi kardeşi Hilmi Topaloğlu tarafından ele geçirildiğini öne sürdü.

    Geçtiğimiz gün Mustafa Topaloğlu katıldığı bir programda ortalığı birbirine karıştıracak çarpıcı iddiaları içeren itiraflarda bulundu. Topaloğlu, yıllar önce kurduğu müzik şirketinin Mahsun Kırmızıgül ve kendi kardeşi Hilmi Topaloğlu tarafından ele geçirildiğini öne sürdü.

  2. Topaloğlu, katıldığı programda kariyer hayatına dair çarpıcı iddialar ortaya atarken, geçmiş defterleri açıp tozlu raflardaki bilinmezleri ortaya çıkardı. İddiaları ise izleyen herkesi şaşırttı.

    Topaloğlu, katıldığı programda kariyer hayatına dair çarpıcı iddialar ortaya atarken, geçmiş defterleri açıp tozlu raflardaki bilinmezleri ortaya çıkardı. İddiaları ise izleyen herkesi şaşırttı.

  3. Yıllar önce "Prestij Müzik"i kurduğunu ifade eden Topaloğlu "Kazandığım paralarla aileme bir katkım olmadı. Sanatçıların albümlerine harcadım. Unkapanı'nda bestekarlara yapılan adaletsizliği görünce şirket kurdum. Unkapanı'na bir düzen getirdim, ünlü olmama rağmen yerde izmarit topluyordum." açıklamasında bulundu.

    Yıllar önce "Prestij Müzik"i kurduğunu ifade eden Topaloğlu "Kazandığım paralarla aileme bir katkım olmadı. Sanatçıların albümlerine harcadım. Unkapanı'nda bestekarlara yapılan adaletsizliği görünce şirket kurdum. Unkapanı'na bir düzen getirdim, ünlü olmama rağmen yerde izmarit topluyordum." açıklamasında bulundu.

  4. Şirketinden arkadaşı Mahsun Kırmızıgül ve kardeşi Hilmi Topaloğlu'na da hisse verdiğini açıklayan Mustafa Topaloğlu "Kardeşim iyi niyetli biriydi ama etrafındakiler o imza yetkisini ona kötü kullandırdı. Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. Kendi kurduğum şirkette hisse sahibi olmadım. Ben bunu çok sonra öğrendim. " ifadelerini kullandı.

    Şirketinden arkadaşı Mahsun Kırmızıgül ve kardeşi Hilmi Topaloğlu'na da hisse verdiğini açıklayan Mustafa Topaloğlu "Kardeşim iyi niyetli biriydi ama etrafındakiler o imza yetkisini ona kötü kullandırdı. Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. Kendi kurduğum şirkette hisse sahibi olmadım. Ben bunu çok sonra öğrendim. " ifadelerini kullandı.

  5. Bir taraftan kendisinin keşfettiği Mahsun Kırmızıgül'ün kendi şirketini kardeşi Hilmi Topaloğlu ile elinden almasının onda bambaşka hayal kırıklıklarına sebebiyet verdiğini açıklayan şarkıcı Mustafa Topaloğlu, o günlere dair açıklamasını yaparken sinirlerine hakim olmakta zorlandı.

    Bir taraftan kendisinin keşfettiği Mahsun Kırmızıgül'ün kendi şirketini kardeşi Hilmi Topaloğlu ile elinden almasının onda bambaşka hayal kırıklıklarına sebebiyet verdiğini açıklayan şarkıcı Mustafa Topaloğlu, o günlere dair açıklamasını yaparken sinirlerine hakim olmakta zorlandı.

  6. Konuşmasına devam eden Topaloğlu "İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşimle başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon TL. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhan Aydemir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar." açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu.

    Konuşmasına devam eden Topaloğlu "İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşimle başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon TL. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhan Aydemir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar." açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu.

  7. "KURDUĞUM ŞİRKETTEN BENİ DİSKALİFİYE ETTİLER" Haberlercom'a konuşan Topaloğlu, muhabirin yönelttiği "Mahsun en popüler isim olduğu için mi odası vardı yoksa sana karşı olanların içinde yer aldığı için mi oda sahibi oldu?" sorusuna cevap veren ünlü isim "Onlar kurduğum şirketten beni diskalifiye ederek kendi aralarında bölmüşler." şeklinde yanıt verdi.

    "KURDUĞUM ŞİRKETTEN BENİ DİSKALİFİYE ETTİLER" Haberlercom'a konuşan Topaloğlu, muhabirin yönelttiği "Mahsun en popüler isim olduğu için mi odası vardı yoksa sana karşı olanların içinde yer aldığı için mi oda sahibi oldu?" sorusuna cevap veren ünlü isim "Onlar kurduğum şirketten beni diskalifiye ederek kendi aralarında bölmüşler." şeklinde yanıt verdi.

  8. "MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü BİZ KEŞFETTİK" Topaloğlu "Mahsun Kırmızıgül'ü biz keşfettik. O da bir gün gelip beni şirketimden edenlerin arasındaydı. Keşke böyle yapmasalardı, üzüldüm. Bu hatalar olmasaydı bu şirket çok büyürdü." açıklamasıyla en büyük pişmanlığını dile getirmiş oldu.

    "MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü BİZ KEŞFETTİK" Topaloğlu "Mahsun Kırmızıgül'ü biz keşfettik. O da bir gün gelip beni şirketimden edenlerin arasındaydı. Keşke böyle yapmasalardı, üzüldüm. Bu hatalar olmasaydı bu şirket çok büyürdü." açıklamasıyla en büyük pişmanlığını dile getirmiş oldu.

  9. Bir taraftan sevsinler diye elinden geleni yaptığını söyleyen Topaloğlu, 13 kardeş arasında sevgisizliğin ne demek olduğunu iyi bildiğini ve yalnız çocukluk geçirmesinden dolayı arkadaşlık kavramına gereğinden fazla değer verdiğini öne sürdü.

    Bir taraftan sevsinler diye elinden geleni yaptığını söyleyen Topaloğlu, 13 kardeş arasında sevgisizliğin ne demek olduğunu iyi bildiğini ve yalnız çocukluk geçirmesinden dolayı arkadaşlık kavramına gereğinden fazla değer verdiğini öne sürdü.

  10. İnsanların bu durumu çok iyi kullandığını bildiren Topaloğlu, artık öyle olmasa da kardeşi Hilmi Topaloğlu ve Mahsun Kırmızıgül'de bunun en iyi örneğini yaşadığını belirterek, herkesi hayretlere düşürdü.

    İnsanların bu durumu çok iyi kullandığını bildiren Topaloğlu, artık öyle olmasa da kardeşi Hilmi Topaloğlu ve Mahsun Kırmızıgül'de bunun en iyi örneğini yaşadığını belirterek, herkesi hayretlere düşürdü.