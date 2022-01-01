Konuşmasına devam eden Topaloğlu "İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşimle başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon TL. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhan Aydemir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar." açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu.