Şok Eden İtiraf: "Şirketimi Elimden Aldılar"
Ünlü isim geçtiğimiz gün katıldığı bir programda ortalığı birbirine karıştıracak çarpıcı iddiaları içeren itiraflarda bulundu.
-
Geçtiğimiz gün Mustafa Topaloğlu katıldığı bir programda ortalığı birbirine karıştıracak çarpıcı iddiaları içeren itiraflarda bulundu. Topaloğlu, yıllar önce kurduğu müzik şirketinin Mahsun Kırmızıgül ve kendi kardeşi Hilmi Topaloğlu tarafından ele geçirildiğini öne sürdü.
-
Topaloğlu, katıldığı programda kariyer hayatına dair çarpıcı iddialar ortaya atarken, geçmiş defterleri açıp tozlu raflardaki bilinmezleri ortaya çıkardı. İddiaları ise izleyen herkesi şaşırttı.
-
Yıllar önce "Prestij Müzik"i kurduğunu ifade eden Topaloğlu "Kazandığım paralarla aileme bir katkım olmadı. Sanatçıların albümlerine harcadım. Unkapanı'nda bestekarlara yapılan adaletsizliği görünce şirket kurdum. Unkapanı'na bir düzen getirdim, ünlü olmama rağmen yerde izmarit topluyordum." açıklamasında bulundu.
-
Şirketinden arkadaşı Mahsun Kırmızıgül ve kardeşi Hilmi Topaloğlu'na da hisse verdiğini açıklayan Mustafa Topaloğlu "Kardeşim iyi niyetli biriydi ama etrafındakiler o imza yetkisini ona kötü kullandırdı. Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. Kendi kurduğum şirkette hisse sahibi olmadım. Ben bunu çok sonra öğrendim. " ifadelerini kullandı.
-
Bir taraftan kendisinin keşfettiği Mahsun Kırmızıgül'ün kendi şirketini kardeşi Hilmi Topaloğlu ile elinden almasının onda bambaşka hayal kırıklıklarına sebebiyet verdiğini açıklayan şarkıcı Mustafa Topaloğlu, o günlere dair açıklamasını yaparken sinirlerine hakim olmakta zorlandı.
-
Konuşmasına devam eden Topaloğlu "İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşimle başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon TL. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhan Aydemir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar." açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu.
-
"KURDUĞUM ŞİRKETTEN BENİ DİSKALİFİYE ETTİLER" Haberlercom'a konuşan Topaloğlu, muhabirin yönelttiği "Mahsun en popüler isim olduğu için mi odası vardı yoksa sana karşı olanların içinde yer aldığı için mi oda sahibi oldu?" sorusuna cevap veren ünlü isim "Onlar kurduğum şirketten beni diskalifiye ederek kendi aralarında bölmüşler." şeklinde yanıt verdi.
-
"MAHSUN KIRMIZIGÜL'Ü BİZ KEŞFETTİK" Topaloğlu "Mahsun Kırmızıgül'ü biz keşfettik. O da bir gün gelip beni şirketimden edenlerin arasındaydı. Keşke böyle yapmasalardı, üzüldüm. Bu hatalar olmasaydı bu şirket çok büyürdü." açıklamasıyla en büyük pişmanlığını dile getirmiş oldu.
-
Bir taraftan sevsinler diye elinden geleni yaptığını söyleyen Topaloğlu, 13 kardeş arasında sevgisizliğin ne demek olduğunu iyi bildiğini ve yalnız çocukluk geçirmesinden dolayı arkadaşlık kavramına gereğinden fazla değer verdiğini öne sürdü.
-
İnsanların bu durumu çok iyi kullandığını bildiren Topaloğlu, artık öyle olmasa da kardeşi Hilmi Topaloğlu ve Mahsun Kırmızıgül'de bunun en iyi örneğini yaşadığını belirterek, herkesi hayretlere düşürdü.