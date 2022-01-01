En Çok Onları Saklıyoruz, İlk Onlardan Vazgeçiyoruz
Akıllı telefon markası Vivo, telefon hafızası kullanımı konulu anketin sonuçlarını yayınladı.
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Anket sonucuna göre katılımcıların telefon hafızasını en çok kaplayan öğeler fotoğraf ve videolar olarak öne çıkıyor. Telefon hafıza boyutu ise satın alma kararını etkilemede ilk 3 üç kriter arasında yer alıyor.
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Ankette öne çıkan şaşırtıcı sonuçlardan biri de telefon hafızasını en çok dolduran öğelerin fotoğraf ve videolar olmasına karşın, hafıza dolduğunda ilk vazgeçilen ve silinen içerikler yine fotoğraflar ve videolar oluyor.
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Kullanıcıların telefonlarında en çok aile ve arkadaş fotoğrafları yer alıyor (%60), bunu kişisel fotoğraflar takip ediyor (%27).
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Katılımcıların %60?a yakın bir çoğunluğu ücretli ek hafıza hizmetlerinden faydalanmıyor, bu hizmet için bir ücret ödemek istemiyor. Bu durum telefonun dahili hafızasının yüksek olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların %80?e yakını telefon alırken cihazın hafıza oranı satın alma kararına etki ettiğini ve yüksek hafızalı telefonları tercih etmek istediklerini belirtmeleri de bu sonucu destekliyor. Buna rağmen, katılımcıların yarısı sıklıkla telefonunda ?depolama alanı dolu? uyarısı alırken, diğer yarısı ise bu uyarıları hiç almıyor.
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Katılımcıların %40?ı 128 GB hafıza alanına sahip telefonları tercih ederken, %45?i 64 GB ve altı hafıza alanına, %15?i ise 256 GB ve üstüne sahip telefonları kullanıyor.