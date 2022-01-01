Doktor Sağlık Sorusu İle Veda Etti!
Dr. Amra Adroviç Yıldız, sağlık sorusuna yanlış yanıt vererek sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyenlerle buluşan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" her hafta birbirinden ilginç sorularla gündeme geliyor.
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Matematikten spora, müzikten sinemaya kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmanın son bölümüne ise Koç Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Dr. Amra Adroviç Yıldız damga vurdu.
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Aslen Boşnak olan 41 yaşındaki Amra Adroviç Yıldız, 2009 yılında Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde hiç Türkçe bilmediğini ancak çeşitli kurslarla bu sorunun üstesinden geldiğini söyleyen Yıldız, Türk biriyle evlendiğini ve 2 çocuk sahibi olduğunu anlattı.
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Kendinden emin tavırları ve bilgi birikimiyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, ilk soruları hiç zorlanmadan yanıtlamayı başardı.
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30 Bin TL'lik soruya da doğru cevap veren Yıldız, ikinci barajı aşarak 50 Bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.
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50.000 TL değerindeki 8. soruyu açtıran yarışmacı, karşısında mesleğine dair bir soru görünce derin bir oh çekti.
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"Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz 'Rh' kısaltmasının açılımı olan 'Rhesus' hangisinin adıdır?" sorusuna hızlı bir şekilde cevap veren yarışmacı joker hakkını dahi kullanmaya gerek duymadı.
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Kendinden emin bir şekilde A Şıkkı "Bir Bilim İnsanının" yanıtını veren Yıldız, yanıtın B Şıkkı olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.
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Düşüncesinde haklı çıkan yarışmacı doğru cevabın B Şıkkı Bir Maymun Türünün olduğunu görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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Kızıyla bir anısı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren yarışmacı, kelimenin anlamını bildiğini ancak açılımının nereden geldiğini bilmediğini ifade etti.
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Joker haklarını kullanmadan yarışmadan elenen Yıldız, 30.000 TL ile Milyoner'e veda etti.