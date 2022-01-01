Bulaşıklardaki Koku Nasıl Yok Edilir

BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİ Filtresini temizledğiniz makine hala temiz yıkamıyor ve kokutuyorsa bir de bu yöntemi denemeniz de fayda var. Bunun için makinenizin içine 2 su bardağı sirke dökün. Sirkeyi döktükten sonra makinenizi boş bir şekilde çalıştırın. En yüksek ısıda çalıştırdığınız makineneniz böylelikle tertemiz olacak ve bulaşıklar mis gibi kokacak. Bir diğer yöntem ise; 1 litre suya ¼ bardak çamaşır deterjanı ve 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışmı bulaşık makinenizin içerisini ovmak için kullanın. Contalardan raflara her noktayı temizlemeyi ihmal etmeyin. Ardından en yüksek sıcaklıkta makinenizi boş şekilde çalıştırın.