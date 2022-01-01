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Bulaşıklardaki Koku Nasıl Yok Edilir

Bardaklara sinen yumurta kokusu çok rahatsız edici hale gelmektedir. Peki yumurta kokusu nasıl giderilir. İşte çok merak edilen bu yöntem:

  1. Protein bakımından besin değeri yüksek olan yumurta kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Yumurta her evin en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olsa da evde kokusu en rahatsız eden besinler arasında da yer almaktadır. Özellikle bardaklara sinen yumurta kokusu çok rahatsız edici hale gelmektedir. Peki yumurta kokusu nasıl giderilir. İşte çok merak edilen bu yöntem:

    Protein bakımından besin değeri yüksek olan yumurta kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Yumurta her evin en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olsa da evde kokusu en rahatsız eden besinler arasında da yer almaktadır. Özellikle bardaklara sinen yumurta kokusu çok rahatsız edici hale gelmektedir. Peki yumurta kokusu nasıl giderilir. İşte çok merak edilen bu yöntem:

  2. Bulaşık makinesine yıkamak için koyduğunuz bardaklar yıkandıktan sonra bile kötü bir koku yapar. Sadece bardaklara değil bulaşık makinesinde bulunan tabaklara da diğer eşyalara da siner. Bulaşık makinesinde yüksek derece de yıkasanız da sinen koku genelde balık kokusuna da benzetilir. Bulşaıklarınızdaki kötü kokuları yok etmek ve yumurta kokusunu çıkarmak için uygulamanız gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

    Bulaşık makinesine yıkamak için koyduğunuz bardaklar yıkandıktan sonra bile kötü bir koku yapar. Sadece bardaklara değil bulaşık makinesinde bulunan tabaklara da diğer eşyalara da siner. Bulaşık makinesinde yüksek derece de yıkasanız da sinen koku genelde balık kokusuna da benzetilir. Bulşaıklarınızdaki kötü kokuları yok etmek ve yumurta kokusunu çıkarmak için uygulamanız gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

  3. BARDAKLARDA NEDEN KÖTÜ KOKU OLUŞUR? <br> Bulaşıklardaki kötü kokular en çok bardaklarda hissedilir. Bunun sebebi su içerken bardağı burnumuzun yanına götürmemizdir. Bu şekilde kolaylıkla tespit edilen yumurta kokusu ve kötü kokuları oluşma nedeni bazen deterjanlardan da kaynaklanmaktadır. Yıkandıktan sonra sisli bir görüntüye neden olan ve hala kirliymiş gibi görünen bardaklarda bir sebebi de kullandığınız fosfatsız deterjanlar olabilir.

    BARDAKLARDA NEDEN KÖTÜ KOKU OLUŞUR?
    Bulaşıklardaki kötü kokular en çok bardaklarda hissedilir. Bunun sebebi su içerken bardağı burnumuzun yanına götürmemizdir. Bu şekilde kolaylıkla tespit edilen yumurta kokusu ve kötü kokuları oluşma nedeni bazen deterjanlardan da kaynaklanmaktadır. Yıkandıktan sonra sisli bir görüntüye neden olan ve hala kirliymiş gibi görünen bardaklarda bir sebebi de kullandığınız fosfatsız deterjanlar olabilir.

  4. YİYECEK ARTIKLARI Bir diğer nedenlerden biri de kirli bulaşıkları makineye yerleştirirken güzelce artıklardan arınmadan makineye yerleştirmektir.

    YİYECEK ARTIKLARI Bir diğer nedenlerden biri de kirli bulaşıkları makineye yerleştirirken güzelce artıklardan arınmadan makineye yerleştirmektir.

  5. Bu kokuların oluşmaması için mutlaka makineye yerleştirmeden önce peçete yardımıyla silmek ve hemen sonrasında iyice suyla durulamak gerekiyor.

    Bu kokuların oluşmaması için mutlaka makineye yerleştirmeden önce peçete yardımıyla silmek ve hemen sonrasında iyice suyla durulamak gerekiyor.

  6. BULAŞIK MAKİNESİ FİLTRESİNİ TEMİZLEMEMEK! Sürekli bulaşık yıkanan makinelerde zamanla filtrelerinde bazı atıkların birikmesinie sebep olur. Zamanla biriken atıklar hem makinenizin daha az temizlemesine hem de kokmasına sebep olur. Bu yüzden sürekli olarak filtre kısmını çıkarıp temizlemeniz gerekiyor.

    BULAŞIK MAKİNESİ FİLTRESİNİ TEMİZLEMEMEK! Sürekli bulaşık yıkanan makinelerde zamanla filtrelerinde bazı atıkların birikmesinie sebep olur. Zamanla biriken atıklar hem makinenizin daha az temizlemesine hem de kokmasına sebep olur. Bu yüzden sürekli olarak filtre kısmını çıkarıp temizlemeniz gerekiyor.

  7. Filtre kısmını sert bir fırça sıcak su ve sabun veya karbonat ile güzelce temizleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra bulaşıklarınızın kötü kokulardan arındığına ve daha iyi temizledğine şahit olacaksınız.

    Filtre kısmını sert bir fırça sıcak su ve sabun veya karbonat ile güzelce temizleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra bulaşıklarınızın kötü kokulardan arındığına ve daha iyi temizledğine şahit olacaksınız.

  8. BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİ Filtresini temizledğiniz makine hala temiz yıkamıyor ve kokutuyorsa bir de bu yöntemi denemeniz de fayda var. Bunun için makinenizin içine 2 su bardağı sirke dökün. Sirkeyi döktükten sonra makinenizi boş bir şekilde çalıştırın. En yüksek ısıda çalıştırdığınız makineneniz böylelikle tertemiz olacak ve bulaşıklar mis gibi kokacak. Bir diğer yöntem ise; 1 litre suya ¼ bardak çamaşır deterjanı ve 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışmı bulaşık makinenizin içerisini ovmak için kullanın. Contalardan raflara her noktayı temizlemeyi ihmal etmeyin. Ardından en yüksek sıcaklıkta makinenizi boş şekilde çalıştırın.

    BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİ Filtresini temizledğiniz makine hala temiz yıkamıyor ve kokutuyorsa bir de bu yöntemi denemeniz de fayda var. Bunun için makinenizin içine 2 su bardağı sirke dökün. Sirkeyi döktükten sonra makinenizi boş bir şekilde çalıştırın. En yüksek ısıda çalıştırdığınız makineneniz böylelikle tertemiz olacak ve bulaşıklar mis gibi kokacak. Bir diğer yöntem ise; 1 litre suya ¼ bardak çamaşır deterjanı ve 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karışmı bulaşık makinenizin içerisini ovmak için kullanın. Contalardan raflara her noktayı temizlemeyi ihmal etmeyin. Ardından en yüksek sıcaklıkta makinenizi boş şekilde çalıştırın.

  9. KÖTÜ KOKU NASIL YOK EDİLİR? Bulaşık makinesinde kullandığınız deterjanı mutlaka doğru seçin. Düzenli olarak bulaşık makinesinin iç temizliğine dikkat edin. Filtre temizliğini ihmal etmeyin. Ayrıca su püskürten aparatların içine zamanla yemek artıklarından dolayı tıkanır. Kirli atıkları temizlemek için mutlaka aparatları çıkarıp basınçlı su ile yıkayın.

    KÖTÜ KOKU NASIL YOK EDİLİR? Bulaşık makinesinde kullandığınız deterjanı mutlaka doğru seçin. Düzenli olarak bulaşık makinesinin iç temizliğine dikkat edin. Filtre temizliğini ihmal etmeyin. Ayrıca su püskürten aparatların içine zamanla yemek artıklarından dolayı tıkanır. Kirli atıkları temizlemek için mutlaka aparatları çıkarıp basınçlı su ile yıkayın.

  10. Bardaklarınızın yumurta ve balık gibi kokmasını istemiyorsanız bulaşık makinenizin rafına yemeklerde kullandığınız limon kabuklarını koyabilirsiniz. Böylece bütün bulaşıklarınız tertemiz ve mis gibi kokacaktır. İŞTE BU KADAR BASİT...

    Bardaklarınızın yumurta ve balık gibi kokmasını istemiyorsanız bulaşık makinenizin rafına yemeklerde kullandığınız limon kabuklarını koyabilirsiniz. Böylece bütün bulaşıklarınız tertemiz ve mis gibi kokacaktır. İŞTE BU KADAR BASİT...