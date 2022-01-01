Bilim insanlarını korkutan yeni Omicron varyantı: BA.2.75 aşılardan ve önceki bağışıklıktan kaçabilir - 2 "HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILDIĞININ ERKEN GÖSTERGESİ" Konuya ilişkin açıklama yapan ABD?deki Mayo Clinic viroloji uzmanı Matthew Binnicker, ?Yeni varyantın, özellikle Hindistan'daki bulaşma oranlarında artışa neden olduğu görünüyor. Ancak, varyanta ilişkin pek çok konu henüz belirsiz. Ancak, BA.2.75?in dünyanın daha düşük düzeyde virüs gözetimine sahip bölgelerinde tespit edilmesi, hızlı bir şekilde yayıldığının erken bir göstergesidir? diye uyardı.