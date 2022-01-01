Eren Yüce'nn konuşmasından oldukça etkilenen Mehmet Yalçınkaya, "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" ifadelerini kullandı.