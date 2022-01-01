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Mehmet Şef, Yarışmacıya İlginç İş Teklifi Yaptı!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef'in üç jüri üyesinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarcan birine sürpriz bir iş teklifinde bulundu. Bu telkife kayıtsız kalamayan o yarışmacı Eren Yüce bakın neler söyledi...

  1. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonuyla izleyicinin karşısına geçen yarışma programı MasterChef'te her gün birbirinden yetenekli yarışmacılar hünerlerini göstermek için yemek yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Mehmet Yalçınkaya'nın Eren Yüce isimli bir yarışmacıya yaptığı ilginç iş teklifi dikkat çekti.

    Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonuyla izleyicinin karşısına geçen yarışma programı MasterChef'te her gün birbirinden yetenekli yarışmacılar hünerlerini göstermek için yemek yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Mehmet Yalçınkaya'nın Eren Yüce isimli bir yarışmacıya yaptığı ilginç iş teklifi dikkat çekti.

  2. TV8 ekranlarında Masterchef 2022 heyecanı sürüyor. Yeni sezona da oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef Türkiye'de her bölüm ayrı bir heyecana ve ilginç olaylara sahne oluyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların ana kadroya kalabilmek adına büyük mücadele verdikleri yarışmada, yarışmacılar ile jüri üyeleri arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşanıyor.

    TV8 ekranlarında Masterchef 2022 heyecanı sürüyor. Yeni sezona da oldukça hızlı bir giriş yapan Masterchef Türkiye'de her bölüm ayrı bir heyecana ve ilginç olaylara sahne oluyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların ana kadroya kalabilmek adına büyük mücadele verdikleri yarışmada, yarışmacılar ile jüri üyeleri arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşanıyor.

  3. Eren Yüce adlı yarışmacı da hikayesi ile hem izleyicilerin hem de jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Yüce, jüri karşısına çıktı ve oldukça heyecanlandı. İstediği performansı tam anlamıyla sergileyemeyen Yüce ne yazık ki turu geçemedi.

    Eren Yüce adlı yarışmacı da hikayesi ile hem izleyicilerin hem de jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Yüce, jüri karşısına çıktı ve oldukça heyecanlandı. İstediği performansı tam anlamıyla sergileyemeyen Yüce ne yazık ki turu geçemedi.

  4. Ancak hikayesi ile geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Daha önce kansere yakalandığını ve yemek yaparak kafasını dağıttığını, bu sayede hastalığı atlattığını ifade eden Eren Yüce'ye, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya oldukça ilginç bir iş teklifinde bulundu.

    Ancak hikayesi ile geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Daha önce kansere yakalandığını ve yemek yaparak kafasını dağıttığını, bu sayede hastalığı atlattığını ifade eden Eren Yüce'ye, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya oldukça ilginç bir iş teklifinde bulundu.

  5. "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım.

    "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım.

  6. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum" diyen Eren Yüce'ye şef Mehmet Yalçınkaya'dan çok büyük bir fırsat sunuldu. Bakın Eren Yüce, Mehmet Yalçınkaya'nın yanında ne iş yapacak?

    Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum" diyen Eren Yüce'ye şef Mehmet Yalçınkaya'dan çok büyük bir fırsat sunuldu. Bakın Eren Yüce, Mehmet Yalçınkaya'nın yanında ne iş yapacak?

  7. Eren Yüce'nn konuşmasından oldukça etkilenen Mehmet Yalçınkaya, "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" ifadelerini kullandı.

    Eren Yüce'nn konuşmasından oldukça etkilenen Mehmet Yalçınkaya, "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" ifadelerini kullandı.

  8. Eren Yüce gelen bu teklif karşısında oldukça mutlu oldu ve bu teklife ''Evet'' yanıtını verdi.

    Eren Yüce gelen bu teklif karşısında oldukça mutlu oldu ve bu teklife ''Evet'' yanıtını verdi.