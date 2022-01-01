Dünyanın En İyi Havayolu Şirketleri Seçildi
Avustralya merkezli havacılık güvenliği ve ürün derecelendirme kuruluşu AirlineRatings.com, bu yılın en iyi uluslararası havayolu şirketlerini listeledi. 20 şirketin sıralandığı listede THY de var.
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Pandemi etkisiyle havacılık endüstrisi son birkaç yılı alışılmadık bir şekilde geçirdi. Aylarca süren yasaklardan sonra, birçok küresel havayolu şirketi iptal ve gecikmelerle mücadele ederken, seyahat alışkanlıkları büyük bir patlama ile değil, hafif bir kıpırtıyla geri döndü. Kaotik dönemin tam ortasında, Avustralya merkezli havacılık güvenliği ve ürün derecelendirme kuruluşu AirlineRatings.com, bu yılın en iyi uluslararası havayolu şirketlerini listeledi.
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AirlineRatings.com, üst üste ikinci yıl en üst sırada yer alan Katar Havayolları?nın son birkaç yıldır uçma taahhüdünün belirleyici faktör olduğunu belirtti. 20 havayolu şirketini barındıran dünyanın en iyi havayolu şirketleri listesinde Türk Havayolları da 9?uncu sırada yer aldı. İşte 2022'de dünyanın en iyi havayolları...
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20. British Airways 19. Alaska Airlines 18. Air France/KLM 17. Hawaiian 16. Emirates
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15. Finnair 14. JetBlue 13. Japan Air Lines 12. Virgin Atlantic 11. Cathay Pacific Airways
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10. All Nippon Airways 9. Türk Havayolları 8. EVA Air 7. Virgin Australia 6. Qantas
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5. Singapore Airlines 4. Korean Air 3. Etihad Airways 2. Air New Zealand 1. Katar Havayolları