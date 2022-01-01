Pandemi etkisiyle havacılık endüstrisi son birkaç yılı alışılmadık bir şekilde geçirdi. Aylarca süren yasaklardan sonra, birçok küresel havayolu şirketi iptal ve gecikmelerle mücadele ederken, seyahat alışkanlıkları büyük bir patlama ile değil, hafif bir kıpırtıyla geri döndü. Kaotik dönemin tam ortasında, Avustralya merkezli havacılık güvenliği ve ürün derecelendirme kuruluşu AirlineRatings.com, bu yılın en iyi uluslararası havayolu şirketlerini listeledi.