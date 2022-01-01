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Ağlayarak Vasiyetini Açıkladı!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Çeşme'de sahne aldığı sırada vasiyetini ağlayarak açıkladı.

  1. İbrahim Tatlıses, uzun zaman sonra ilk kez İzmir Çeşme'de konser verdi.

    İbrahim Tatlıses, uzun zaman sonra ilk kez İzmir Çeşme'de konser verdi.

  2. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı.

    Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı.

  3. Her konserinde olduğu gibi Çeşme?de de duygusal anlar yaşayan Tatlıses?ten beklenmedik bir itiraf geldi.

    Her konserinde olduğu gibi Çeşme?de de duygusal anlar yaşayan Tatlıses?ten beklenmedik bir itiraf geldi.

  4. Tatlıses, kendisinin iyi bir baba olamadığını söyledi.

    Tatlıses, kendisinin iyi bir baba olamadığını söyledi.

  5. Yılların sanatçısı, ?Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım.? dedi.

    Yılların sanatçısı, ?Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım.? dedi.

  6. Çocuklarına vasiyet eden Tatlıses, ?Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın.? diye konuştu.

    Çocuklarına vasiyet eden Tatlıses, ?Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın.? diye konuştu.

  7. Kız çocuklarına hayran olduğunu da dile getiren Tatlıses, ?5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum.? dedi.

    Kız çocuklarına hayran olduğunu da dile getiren Tatlıses, ?5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum.? dedi.