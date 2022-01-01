Ağlayarak Vasiyetini Açıkladı!

Kız çocuklarına hayran olduğunu da dile getiren Tatlıses, ?5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum.? dedi.