Ağlayarak Vasiyetini Açıkladı!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Çeşme'de sahne aldığı sırada vasiyetini ağlayarak açıkladı.
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İbrahim Tatlıses, uzun zaman sonra ilk kez İzmir Çeşme'de konser verdi.
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Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı.
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Her konserinde olduğu gibi Çeşme?de de duygusal anlar yaşayan Tatlıses?ten beklenmedik bir itiraf geldi.
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Tatlıses, kendisinin iyi bir baba olamadığını söyledi.
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Yılların sanatçısı, ?Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım.? dedi.
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Çocuklarına vasiyet eden Tatlıses, ?Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın.? diye konuştu.
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Kız çocuklarına hayran olduğunu da dile getiren Tatlıses, ?5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum.? dedi.