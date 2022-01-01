Kıymayla Yapılan Kolay Yemek Tarifleri
Genellikle kurban bayramından sonra taze çektirilen kıyma ile enfes lezzetler sofralarda yerini alıyor. Sizlerde kıyma ile enfes yemekler pişirmek istiyorsanız hazırladığımız listeye mutlaka göz atın...
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Anadolu sofralarının vazgeçilmezlerinden kıyma, lezzetli yemeklerde de en fazla kullanılan et türü. Genellikle kurban bayramından sonra taze çektirilen kıyma ile enfes lezzetler sofralarda yerini alıyor. Sizlerde kıyma ile enfes yemekler pişirmek istiyorsanız hazırladığımız listeye mutlaka göz atın...
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Kıyma, kırmızı etin makine ile çok ince bir şekilde çekilmiş haline verilen isimdir. Ülkemizde çoğunlukla koyun ve dananın etinden elde edilir. Ancak hindi ve tavuk etindenden kıyma yapılabilir. Türk yemeklerinde bolca kullanılan kıyma, yemeklere enfes bir tat veriyor. Kalabalık misafirlere hazırlayacağınız sofraya çok yakışan kıymalı tarifler besin değeri açısından da oldukça faydalıdır.
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Genellikle köfte olarak tüketildiği düşünülse de Doğu Anadolu'nun birçok yemeği kıyma ile yapılıyor. Sizlerde ülkemizin bu kültürel zenginliklerinden bir parça olan kıymalı yemekleri mutlaka pişirmelisiniz. Her gün "ne pişirsem" diye düşünenler için adeta bir rehbet olacak yazımızı gelin birlikte inceleyelim. Birbirinden lezzetli kıymalı yemek tarifleri:
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PİDELİ KÖFTE
Canınız köfte çektiğinde kalkıp Bursa'ya kadar gitmek zor olacaktır. Ancak hazırladığımız bu tarif Bursa'nın meşhur köftesini evine taşıyor. Yapımı pratik olan enfes pideli köfte, sunumu ile misafirlerinizi şaşırtacak. İskender kebap'tan esinlenerek yapıldığı iddia edilen enfes pideli köfte, pide üzerindeki küçük köftelerin üzerine kızgın tereyağı ve domates sosu dökülerek yapılıyor, yanında yoğurt ile servis ediliyor. İskenderden tek farkı pide üzerinde döner yerine köfte olması.
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KIYMALI POĞAÇA Türk mutfağının vazgeçilmezi haline gelen sabah kahvaltılarından çay saatlerine kadar uzanan lezzetiyle sevilen kıymalı poğaçayı pastanede satılanlar gibi hem yumuşacık hem de lezzetli hazırlamak ister misiniz?
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ÇULLAMA KÖFTE Akşam yemeği için aynı zamanda birbirinden farklı köfte tariflerini sofralarınıza getirmek istiyorsanız sizler için hazırladığımız çullama köftesini deneyebilirsiniz.
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KIYMALI BÜKME Afyon yöresinin en meşhur lezzetleri arasında yer alan bükme adeta uğruna kilometrelerce gidebileceğiniz türden. Genelikle soğanlama olarak da bilinen kıymalı bükme, çay saatlerinde misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz muazzam bir tarif.
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KIYMALI GÜL BÖREĞİ Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan böreklerin her biri ayrı ayrı tatlar taşır. Hazırladığımız bu tarifte de tazecik yufkaları, bol soğanla kavurup, yenibahar ve karabiberle lezzetlendirdiğimiz iç harçla buluşturduğumuz kıymalı gül böreği tarifini veriyoruz. Dışarıdan satın almak yerine pratik bir şekilde evde kıymalı gül böreğini yapabilirsiniz.
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SİMİT KEBABI Gaziantep mutfağının müthiş lezzetlerinden biri olan simit kebabı, lezzetini içerisinde sarımsaktan alıyor. Aslında harlanmış kömür ateşinde misler gibi pişen simit kebabını evde de yapabilirsiniz. Misafirlerinize kalabalık sofralar kurmak isteyenlerin tercih edebileceği simit kebabını evinizdeki fırında da pişirebilirsiniz. Simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra mutlaka bu kebabı denemelisiniz.
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KIYMALI PİDE Lokantalarda ya da restoranlarda yediğiniz lezzetli kıymalı pideyi evde sağlıklı koşullarda hızlıca hazırlayabilirsiniz. Evde yapacağınız kıymalı pideyi ister akşam yemeklerinde ister çay saatlerinde kolaylıkla yapabilirsiniz.
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ABUZER KEBABI Adıyaman mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Abuzer kebabı, yıllardır sofraları süslüyor. Pratik tarifi ve kısa sürede pişmesiyle yapımı oldukça basit olan kebap sunumuyla da kalabalık sofraların baş tacı olacak.
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EKŞİLİ KÖFTE ÇORBASI Hem köfte, hem ana yemek hem de çorbayı aynı anda bulabileceğiniz bir tarifle karşınızdayız. Vitamin deposu olabilecek tüm hastalıklara çare olacak ekşili köfte çorbası, Türk mutfağının en vazgeçilmezlerinden. Birbirine çok benzer fakat hepsinin lezzeti birbirinden farklı olan köfteli çorbaların arasında zirvede yer alan ekşili köfte çorbasının tarifini hazırlamak için geç kalmayın.
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KIYMALI TEPSİ BÖREĞİ Çayın yanında ya da aniden gelen misafirlerinize pratik şekilde börek hazırlamak istiyorsanız kıymalı tepsi böreğini hızlıca yapabilirsiniz. Puf puf kabaran ve yumuşacık tadı ile vazgeçilmezin olacak.
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DALYAN KÖFTE Köftenin en havalı ve en pratik haliyle karşınızdayız. Lezzetiyle damakları şenlendiren aynı zamanda yapımı çok pratik olan dalyan köfte, misafirlerinize hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif.
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YÖRESEL İÇLİ KÖFTE Arap mutfağından bizim kültürümüze geçmiş bulgurun hamur hali ile yapılan muhteşem içli köfte lezzetinin püf noktalarını sizler için araştırdık. İşte irmik ile harmanlanan kıyma ile lezzetlenen içli köftenin birbirinden farklı yapılışı...
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SOĞAN KEBABI Çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz tepside soğan kebabını yemeye doyamayacaksınız.