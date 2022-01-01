Kıymayla Yapılan Kolay Yemek Tarifleri

SİMİT KEBABI Gaziantep mutfağının müthiş lezzetlerinden biri olan simit kebabı, lezzetini içerisinde sarımsaktan alıyor. Aslında harlanmış kömür ateşinde misler gibi pişen simit kebabını evde de yapabilirsiniz. Misafirlerinize kalabalık sofralar kurmak isteyenlerin tercih edebileceği simit kebabını evinizdeki fırında da pişirebilirsiniz. Simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra mutlaka bu kebabı denemelisiniz.