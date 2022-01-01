Covid Belirtileri Güncellendi: En Sık Görülen Semptomlar
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan corona virüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi.
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İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı. 17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi.
En sık görülen corona virüs belirtileri:
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KOKU KAYBI - YÜZDE 10
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KULAK AĞRISI- YÜZDE 11
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NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11
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TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12
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ATEŞ - YÜZDE 13
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GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13
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KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13
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GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14
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LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15
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BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18
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KAS AĞRISI - YÜZDE 25
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YORGUNLUK - YÜZDE 27
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HAPŞIRMA - YÜZDE 32
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SES KISILMASI - YÜZDE 35
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BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37
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BURUN AKINTISI - YÜZDE 40
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KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40
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BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40
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BAŞ AĞRISI - YÜZDE 49
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BOĞAZ AĞRISI - YÜZDE 58