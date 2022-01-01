Covid Belirtileri Güncellendi: En Sık Görülen Semptomlar

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı. 17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi.

En sık görülen corona virüs belirtileri: