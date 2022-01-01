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Covid Belirtileri Güncellendi: En Sık Görülen Semptomlar

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan corona virüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi.

  1. İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı. 17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi. <br> En sık görülen corona virüs belirtileri:

    İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı. 17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi.
    En sık görülen corona virüs belirtileri:

  2. KOKU KAYBI - YÜZDE 10

    KOKU KAYBI - YÜZDE 10

  3. KULAK AĞRISI- YÜZDE 11

    KULAK AĞRISI- YÜZDE 11

  4. NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11

    NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11

  5. TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12

    TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12

  6. ATEŞ - YÜZDE 13

    ATEŞ - YÜZDE 13

  7. GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13

    GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13

  8. KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13

    KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13

  9. GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14

    GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14

  10. LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15

    LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15

  11. BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18

    BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18

  12. KAS AĞRISI - YÜZDE 25

    KAS AĞRISI - YÜZDE 25

  13. YORGUNLUK - YÜZDE 27

    YORGUNLUK - YÜZDE 27

  14. HAPŞIRMA - YÜZDE 32

    HAPŞIRMA - YÜZDE 32

  15. SES KISILMASI - YÜZDE 35

    SES KISILMASI - YÜZDE 35

  16. BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37

    BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37

  17. BURUN AKINTISI - YÜZDE 40

    BURUN AKINTISI - YÜZDE 40

  18. KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40

    KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40

  19. BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40

    BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40

  20. BAŞ AĞRISI - YÜZDE 49

    BAŞ AĞRISI - YÜZDE 49

  21. BOĞAZ AĞRISI - YÜZDE 58

    BOĞAZ AĞRISI - YÜZDE 58