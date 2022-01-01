Hangi Kahve Kaç Kalori?
Kilo almak istemeyen birçok kişi internette kahve çeşitlerinin kaç kalori olduğunu merak ediyor. Peki hangi kahve kaç kalori? En çok içilen kahvelerin kalori tablosunu sizler için derledik.
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Kahve tiryakilerinin güne başlarken ve günün her saati tükettiği kahve en lezzetli ve alışkanlık yapan içeceklerin başında geliyor. Son zamanlarda birçok farklı çeşidi hazırlanan kahvenin içeriğine göre kalori miktarı da artıyor. Kilo almak istemeyen birçok kişi internette kahve çeşitlerinin kaç kalori olduğunu merak ediyor. Peki hangi kahve kaç kalori? En çok içilen kahvelerin kalori tablosunu sizler için derledik.
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Kafeini yüksek olduğu için güne daha dinç uyanmamızı sağlayan kahve çeşitlerinin bazılarının içine aroma ve krema kaoyulduğu için kalorileri daha fazla olmaktadır.
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Diyet yaparken fazla kilo almamamk için içilen kahven,n kalori miktarını da hesaplamak çok önemlidir. İşte starbucks'ta en çok içilen ve tall bardaklara göre hesaplanan kalori tablosu...
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Yeşil kahve kalori değeri: Bu besinin 100 gramında 3 kalori Ayrıca besinin 1 Fincan (Normal) yani 200 gramlık miktarında Yeşil Kahve 6 kalori bulunmaktadır.
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Yeşil kahve çekirdeğinin içeriğindeki kafein ve klorojenik asit sayesinde, belli düzeyde yağ yakımını hızlandırıcı etki gösterdiği bilinmektedir.
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Pumpkin spice latte: 310 kalori
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Caffe mocha: 290 kalori
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Gingerbread latte: 260 kalori
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Caffe misto: 16 kalori
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Iced coffee: 5 kalori
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Espresso shot: 5 kalori
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Türk kahvesi: 7 kalori
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Filtre kahve:2 kalori
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Iced coffee: 5 kalori
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Caffe Americano: 11 kalori
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Iced caffe latte: 130 kalori
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Iced caffe latte: 130 kalori
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White chocolate mocha: 400 kalori
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Granül kahve: 3 kalori
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Cappucino: 120 kalori
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Caffe frappucino: 157 kalori
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Iced caffe mocha: 230 kalori
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Mocha frappucino: 280 kalori
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Sıcak çikolata: 320 kalori
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Iced white chocolate mocha: 330 kalori
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Java chip frappucino: 460 kalori