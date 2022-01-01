Kahve tiryakilerinin güne başlarken ve günün her saati tükettiği kahve en lezzetli ve alışkanlık yapan içeceklerin başında geliyor. Son zamanlarda birçok farklı çeşidi hazırlanan kahvenin içeriğine göre kalori miktarı da artıyor. Kilo almak istemeyen birçok kişi internette kahve çeşitlerinin kaç kalori olduğunu merak ediyor. Peki hangi kahve kaç kalori? En çok içilen kahvelerin kalori tablosunu sizler için derledik.