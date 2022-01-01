Sağanak yağış ve fırtına geliyor

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu