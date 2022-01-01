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Tatilin Sonu Kötü Bitti, Araçları Alev Alev Yandı!

Hande Ataizi oğlu ve sevgilisiyle ölümden döndü

  1. Sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu ile uzun süredir Bodrum tatilinde olan Hande Ataizi tatil dönüşü ölümden döndü! Komşusunun aracı ile dönen Ataizi'nin bulunduğu araç patladı.

    Sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu ile uzun süredir Bodrum tatilinde olan Hande Ataizi tatil dönüşü ölümden döndü! Komşusunun aracı ile dönen Ataizi'nin bulunduğu araç patladı.

  2. 3 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile uzun süredir Bodrum'da tatil yapıyordu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün tatil dönüşü ölümden döndü. Komşusunun aracı ile Bodrum tatilden dönen Ataizi'nin aracı Bodrum Gündoğan yolunda alev aldı. Ünlü oyuncuyu aracın alev aldığını diğer araçların kornaya basmasıyla anladı.

    3 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile uzun süredir Bodrum'da tatil yapıyordu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün tatil dönüşü ölümden döndü. Komşusunun aracı ile Bodrum tatilden dönen Ataizi'nin aracı Bodrum Gündoğan yolunda alev aldı. Ünlü oyuncuyu aracın alev aldığını diğer araçların kornaya basmasıyla anladı.

  3. Bir anda büyüyen alevlerden son anda kurtulan Hande Ataizi, oğlu, sevgilisi ve komşusu canlarını zor kurtardılar. Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, ?Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ?araba yanıyor hemen inin? bağrışları bizi kurtardı."

    Bir anda büyüyen alevlerden son anda kurtulan Hande Ataizi, oğlu, sevgilisi ve komşusu canlarını zor kurtardılar. Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, ?Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ?araba yanıyor hemen inin? bağrışları bizi kurtardı."

  4. "İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk? dedi.

    "İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk? dedi.