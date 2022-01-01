Tatilin Sonu Kötü Bitti, Araçları Alev Alev Yandı!

Bir anda büyüyen alevlerden son anda kurtulan Hande Ataizi, oğlu, sevgilisi ve komşusu canlarını zor kurtardılar. Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, ?Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ?araba yanıyor hemen inin? bağrışları bizi kurtardı."