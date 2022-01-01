Babasını Görenler Şaşırdı!
Gamze Özçelik'in babası Talat Özçelik'i görenleri şaşırttı. Sıklıkla çocuklarıyla vakit geçiren Talat Özçelik, Bodrum'da ikamet etmektedir.
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Oyunculuk ve mankenlik kariyerini bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik'in aile hayatı merak ediliyor. Kız kardeşi Meltem Özçelik'ten sonra maneviyata yönelen Gamze Özçelik'in babası Talat Özçelik'i görenleri şaşırttı. Sıklıkla çocuklarıyla vakit geçiren Talat Özçelik, Bodrum'da ikamet etmektedir.
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3 kız babası olan Talat Özçelik'in en büyük kızı Duygu Özçelik, sunuculuk yapmaktadır. Meltem ve Gamze Özçelik kardeşler ise Umuda Koşanlar Derneği'yle yardıma muhtaç olanlara bağışlar toplamaktadır.
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Sağlıklı yaşama önem veren Talat Özçelik, Bodrum'ya yaşıyor ancak kızlarını ve torunlarını görmek için sık sık İstanbul'a geliyor.
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Maneviyatı seçen kızı Gamze Özçelik'i sık sık sosyal medya hesabındna paylaşan baba Talat Özçelik'i ilk kez gören hayranları şaşırdı.
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Genellikle işiyle ilgili paylaşımlar yapan Özçelik, aile hayatını sır gibi saklıyor.
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İşte Gamze Özçelik'in babası ve paylaşımları...
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