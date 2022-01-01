Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Sigortam.net'den yaz çekilişi
Sigortam.net'den yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Meclis lokantasına zam geldi: En pahalı yemek 25 TL
Meclis lokantasına zam geldi: En pahalı yemek 25 TL
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
Bakan Özer'den 'bağış' açıklaması: Bağışla kayıt arasında zorunluluk ilişkisi yok
Bakan Özer'den 'bağış' açıklaması: Bağışla kayıt arasında zorunluluk ilişkisi yok
LGS tercihleri bugün sona erecek
LGS tercihleri bugün sona erecek
10 soruda 2022 YKS tercihleri
10 soruda 2022 YKS tercihleri
Borçlunun eşini arayan firmaya 50 bin lira ceza
Borçlunun eşini arayan firmaya 50 bin lira ceza
Piyasalar yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı
Piyasalar yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı
Dolar yılın zirvesini gördü: 17,59 TL
Dolar yılın zirvesini gördü: 17,59 TL
Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza
Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza
4 kurum toplamda 338 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 338 personel almak için ilana çıktı
Sayıştay'da FETÖ temizliği: 19 kişi ihraç edildi
Sayıştay'da FETÖ temizliği: 19 kişi ihraç edildi
YKS'de kontenjanlar açıklandı: 3 adaydan 2'si açıkta
YKS'de kontenjanlar açıklandı: 3 adaydan 2'si açıkta
KYK'ya tek madde yeter: Gözler Meclis'te
KYK'ya tek madde yeter: Gözler Meclis'te
Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenler hastanelere nakledildi
Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenler hastanelere nakledildi
Tahran'da üçlü zirve başladı, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönmesi gündemde
Tahran'da üçlü zirve başladı, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönmesi gündemde
Sağlık Bakanlığı'ndan Öğrenci Affı Hakkında Duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan Öğrenci Affı Hakkında Duyuru
Dolar yılın yeni zirvesinde: 17,58 TL
Dolar yılın yeni zirvesinde: 17,58 TL
Valilikten sonra Meteoroloji de uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi bulacak
Valilikten sonra Meteoroloji de uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi bulacak
Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı
Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı
Bakanlıkta oluşturulan ekip EYT konusunu çalışacak
Bakanlıkta oluşturulan ekip EYT konusunu çalışacak
İnternet alışverişinde 'stokta yok' oyununu mahkeme bozdu
İnternet alışverişinde 'stokta yok' oyununu mahkeme bozdu
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor
Bakan Koca: Çıtayı yüksek tutan kaç kişiyiz?
Bakan Koca: Çıtayı yüksek tutan kaç kişiyiz?
'Öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okullarını açabileceğiz'
'Öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okullarını açabileceğiz'
TOKİ'den uzun vadeli ucuz konut: Başvurular başladı
TOKİ'den uzun vadeli ucuz konut: Başvurular başladı
Türkiye'de araç sayısı son 10 yılda 3 kat arttı
Türkiye'de araç sayısı son 10 yılda 3 kat arttı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Advertisement

Dişleri İnci Gibi Yapan Doğal Yöntemler!

Dış görünüşü etkileyen gülüşlerin asıl sırrı beyaz ve sağlıklı dişlerdir. Bunun içince çocukluktan itibaren ağız ve diş bakımına önem vermek gerekir. Uzmanlar diş sağlığında en önemli noktanın ağız içi temizliği olduğunu vurguluyor.

  1. Dış görünüşü etkileyen gülüşlerin asıl sırrı beyaz ve sağlıklı dişlerdir. Bunun içince çocukluktan itibaren ağız ve diş bakımına önem vermek gerekir. Uzmanlar diş sağlığında en önemli noktanın ağız içi temizliği olduğunu vurguluyor. Tüketilen besinlerinde ağız diş sağlığında etkili olduğunu hatırlatan uzmanlar özellikle bitter çikolatanın diş beyazlığındaki olumlu etkisini anlattı.

    Dış görünüşü etkileyen gülüşlerin asıl sırrı beyaz ve sağlıklı dişlerdir. Bunun içince çocukluktan itibaren ağız ve diş bakımına önem vermek gerekir. Uzmanlar diş sağlığında en önemli noktanın ağız içi temizliği olduğunu vurguluyor. Tüketilen besinlerinde ağız diş sağlığında etkili olduğunu hatırlatan uzmanlar özellikle bitter çikolatanın diş beyazlığındaki olumlu etkisini anlattı.

  2. Diş beyazlığı her ne kadar bakıma dayalı olarak görülen sağlıksal bir süreç olarak görülse de aslında diş beyazlığında en etkin durum genetik yapıdır. Ancak genetiksel bu olumsuz durumun önüne geçebilmenin en basit yolu ise tüketilen besinlerdir. Besinlerin içerdikleri etkin maddeler diş yüzeyindeki plakları yeniler.

    Diş beyazlığı her ne kadar bakıma dayalı olarak görülen sağlıksal bir süreç olarak görülse de aslında diş beyazlığında en etkin durum genetik yapıdır. Ancak genetiksel bu olumsuz durumun önüne geçebilmenin en basit yolu ise tüketilen besinlerdir. Besinlerin içerdikleri etkin maddeler diş yüzeyindeki plakları yeniler.

  3. BİR PARÇA BİTTER ÇİKOLATA! İçeriğinde yüksek oranda polifenoller barındıran bitter çikolata diş yüzeyinde bakterilerin tabakalaşması önler.

    BİR PARÇA BİTTER ÇİKOLATA! İçeriğinde yüksek oranda polifenoller barındıran bitter çikolata diş yüzeyinde bakterilerin tabakalaşması önler.

  4. Ağız içindeki enfeksiyon riskini azaltan bitter çikolatadan günde bir parça tüketerek bu faydayı elde edebilirsiniz.

    Ağız içindeki enfeksiyon riskini azaltan bitter çikolatadan günde bir parça tüketerek bu faydayı elde edebilirsiniz.

  5. FINDIK ÇİĞNE! Doğadaki en sağlıklı fındık içeriğinde yüksek oranda E vitamini ve Omega-3 yağ asitlerini barındırır. Bu maddeler hücreleirn hızla yenilenmesini sağlar.

    FINDIK ÇİĞNE! Doğadaki en sağlıklı fındık içeriğinde yüksek oranda E vitamini ve Omega-3 yağ asitlerini barındırır. Bu maddeler hücreleirn hızla yenilenmesini sağlar.

  6. Düzenli fındık çiğnemek diş etlerindeki yapının güçlenmesini sağlar. Öye yandan diş yüzeyindeki sarımsı tabakanın oluşmasını önler. Dişleri hem güçlendirir hem de parlatır.

    Düzenli fındık çiğnemek diş etlerindeki yapının güçlenmesini sağlar. Öye yandan diş yüzeyindeki sarımsı tabakanın oluşmasını önler. Dişleri hem güçlendirir hem de parlatır.

  7. ANİDEN YEMEKTEN KAÇININ! Dondurma gibi soğuk besinler diş plaklarını çatlatır. Bu yüzden uzmanlar dondurmayı buzluktan çıkarır çıkarmaz tüketilmesini tavsiye etmez.

    ANİDEN YEMEKTEN KAÇININ! Dondurma gibi soğuk besinler diş plaklarını çatlatır. Bu yüzden uzmanlar dondurmayı buzluktan çıkarır çıkarmaz tüketilmesini tavsiye etmez.

  8. Mineyi zayıflatan buzlar ve buzlu yiyecekler diş kaybına bile neden olabilir.

    Mineyi zayıflatan buzlar ve buzlu yiyecekler diş kaybına bile neden olabilir.

  9. DİŞ FIRÇASI SEÇİMİNE DİKKAT! Sert fırçalar diş etlerinin kanamasına zamanla da içeriğinde enfeksiyon oluşma riskine yol açabilir. Bu yüzden yumuşak yapılı diş fırçaları uzmanlar tarafındna tavsiye edilir.

    DİŞ FIRÇASI SEÇİMİNE DİKKAT! Sert fırçalar diş etlerinin kanamasına zamanla da içeriğinde enfeksiyon oluşma riskine yol açabilir. Bu yüzden yumuşak yapılı diş fırçaları uzmanlar tarafındna tavsiye edilir.