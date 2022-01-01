Mutlu Eş, Mutlu Evlilik Mi Demektir?

KADINLAR ERKEKLERİ MEMNUN ETME KONUSUNDA DAHA İSTEKLİ Peki neden mutlu eşler, mutlu bir evlilik anlamına geliyor? Araştırmalar, mutlu bir kadının erkeği memnun etmek için daha istekli olacağını gösteriyor. Yazar Deborah Carr ?Eğer bir kadın evliliğinde mutluysa kocası için huzurlu ve pozitif bir ortam yaratmak için çabalayacaktır. Eşini daha çok dinleyecek, duygusal yönden aktif olacak ve her anlamda ona destek olacaktır. Bu da evliliğin genel anlamda mutluluğa ulaşmasını sağlayacaktır" diyor.