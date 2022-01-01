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Mutlu Eş, Mutlu Evlilik Mi Demektir?

Çok klişe bir söz vardır; Mutlu eş, mutlu evlilik demektir. Peki gerçekten de mutlu bir eş, evliliğinizin mutluluğunuzu artırabilir mi?

  1. Kadın ve erkeklerin her evlilikte farklı rolleri vardır. Peki üstlendikleri bu roller, mutluluklarını ne kadar etkiler? Rutgers Üniversitesi?nin yaptığı bir araştırmaya göre kadınların mutluluğu, evliliğin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkiliyor.

    Kadın ve erkeklerin her evlilikte farklı rolleri vardır. Peki üstlendikleri bu roller, mutluluklarını ne kadar etkiler? Rutgers Üniversitesi?nin yaptığı bir araştırmaya göre kadınların mutluluğu, evliliğin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde etkiliyor.

  2. KADINLARIN MEMNUNİYETİ ÖNEM TAŞIYOR 394 çiftin katıldığı bir araştırmaya göre, kadınların memnuniyeti, evliliğin gidişatını ve huzurunu belirlemede büyük rol oynuyor.

    KADINLARIN MEMNUNİYETİ ÖNEM TAŞIYOR 394 çiftin katıldığı bir araştırmaya göre, kadınların memnuniyeti, evliliğin gidişatını ve huzurunu belirlemede büyük rol oynuyor.

  3. ERKEKLER EVLİLİKLERİNDE DAHA MUTLU Kadınlar eğer mutsuzsa evlilik ciddi bir çıkmaza girebiliyor ve hatta bitebiliyor. Ancak bir evlilikte erkek tarafı mutsuzsa ilişki daha az zarar görüyor. Erkeklerin, ilişkilerde kadınlardan daha mutlu olma eğiliminin bundan etkisi olduğu düşünülüyor.

    ERKEKLER EVLİLİKLERİNDE DAHA MUTLU Kadınlar eğer mutsuzsa evlilik ciddi bir çıkmaza girebiliyor ve hatta bitebiliyor. Ancak bir evlilikte erkek tarafı mutsuzsa ilişki daha az zarar görüyor. Erkeklerin, ilişkilerde kadınlardan daha mutlu olma eğiliminin bundan etkisi olduğu düşünülüyor.

  4. KADINLARIN MUTLULUĞU ERKEKLERİ ETKİLİYOR Araştırma,- kadınların evlilikleri hakkındaki duygularının, erkeklerin mutluluğunu direkt olarak etkilediğini gösteriyor.

    KADINLARIN MUTLULUĞU ERKEKLERİ ETKİLİYOR Araştırma,- kadınların evlilikleri hakkındaki duygularının, erkeklerin mutluluğunu direkt olarak etkilediğini gösteriyor.

  5. KADINLAR ERKEKLERİ MEMNUN ETME KONUSUNDA DAHA İSTEKLİ Peki neden mutlu eşler, mutlu bir evlilik anlamına geliyor? Araştırmalar, mutlu bir kadının erkeği memnun etmek için daha istekli olacağını gösteriyor. Yazar Deborah Carr ?Eğer bir kadın evliliğinde mutluysa kocası için huzurlu ve pozitif bir ortam yaratmak için çabalayacaktır. Eşini daha çok dinleyecek, duygusal yönden aktif olacak ve her anlamda ona destek olacaktır. Bu da evliliğin genel anlamda mutluluğa ulaşmasını sağlayacaktır" diyor.

    KADINLAR ERKEKLERİ MEMNUN ETME KONUSUNDA DAHA İSTEKLİ Peki neden mutlu eşler, mutlu bir evlilik anlamına geliyor? Araştırmalar, mutlu bir kadının erkeği memnun etmek için daha istekli olacağını gösteriyor. Yazar Deborah Carr ?Eğer bir kadın evliliğinde mutluysa kocası için huzurlu ve pozitif bir ortam yaratmak için çabalayacaktır. Eşini daha çok dinleyecek, duygusal yönden aktif olacak ve her anlamda ona destek olacaktır. Bu da evliliğin genel anlamda mutluluğa ulaşmasını sağlayacaktır" diyor.

  6. KADINLAR KONUŞMAKTAN KAÇABİLİR Bazı erkekler için ise kadınların mutlu olup olmadığını anlamak kolay olmayabiliyor. Yazar Deborah Carr?a göre, bir kadın mutsuz ise bunun hakkında konuşmaktan kaçınacaktır. Erkekler ise öyle sessiz kalacaktır ki kadınlar bir sorun olup olmadığını dahi anlamayacaktır.

    KADINLAR KONUŞMAKTAN KAÇABİLİR Bazı erkekler için ise kadınların mutlu olup olmadığını anlamak kolay olmayabiliyor. Yazar Deborah Carr?a göre, bir kadın mutsuz ise bunun hakkında konuşmaktan kaçınacaktır. Erkekler ise öyle sessiz kalacaktır ki kadınlar bir sorun olup olmadığını dahi anlamayacaktır.

  7. İLETİŞİM ÖNEMLİ Bu araştırmanın sonucu olarak, bir ilişkide iletişimin ne kadar önemli olduğu öne sürülüyor. Bir evliliği sürdürmek için sağlıklı bir şekilde iletişim kurulması gerektiğine inanılıyor. Evlilikte yalnızca bir tarafın duygularının, tüm ilişkinin kaderini belirlemesi hoş bir düşünce olmayabilir. Buna sebebiyet vermemek için tabir yerindeyse tüm kartları açık oynamak gerekiyor.

    İLETİŞİM ÖNEMLİ Bu araştırmanın sonucu olarak, bir ilişkide iletişimin ne kadar önemli olduğu öne sürülüyor. Bir evliliği sürdürmek için sağlıklı bir şekilde iletişim kurulması gerektiğine inanılıyor. Evlilikte yalnızca bir tarafın duygularının, tüm ilişkinin kaderini belirlemesi hoş bir düşünce olmayabilir. Buna sebebiyet vermemek için tabir yerindeyse tüm kartları açık oynamak gerekiyor.