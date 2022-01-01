Gökdere Yeşile Bezeniyor

Bursa?yı yeniden yeşille anılır hale getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı ve Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin Gökdere Millet Bahçesi projesi TOKİ işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Yıldırım ile Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere?nin her iki yakasını kaplayan ve yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen projenin 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatı, kalan alanında ise rekreasyon bölümleri yer alacak. Gökdere Millet Bahçesi?nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkuru, 2 bin metrelik koşu yolu ve 4 bin metre uzunluğunda gezi yolunun olacağı projede; 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede, bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.