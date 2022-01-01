Tatile Çıkınca Diyeti Unuttu!
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, daha önce verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve bambaşka biri olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pekin, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Tatile çıkınca Pekin, yaptığı diyeti unutup hazır gıdalara daldı.
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Aslen İzmir'li olan Suudi Arabistan'da doğan 40 yaşındaki Pekin, yaşlandıkça gençleşen isimler arasında yer alıyor.
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Tiyatro Bölümü mezuniyetiyle 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılarak ses getiren Pekin, oyunculuk eğitimini Yılmaz Erdoğan'dan aldığı derslerle tamamladı.
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Ardından bir çok projede yüzünü gösteren başarılı oyuncu Büşra Pekin, kendini ihmal ettiğinin farkına varıp bir anda tüm hayatını değiştirdi.
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Sağlık bir diyetle, spor yaparak kilo vermeye başlayan Pekin, 6 yılda 12 kilo vererek bambaşka biri oldu.
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Ardından yüzüne de ufak dokunuşlar yaptıran Pekin, geçtiğimiz günlerde bu kadar sene uğraştığı diyetini tek seferde bozdu.
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Dilberay filminde başrol olacağı için 9 kilo kadar alan Pekin, film çekimleri biter bitmez 12 kilo olarak geri vermişti. Tatil için Amerika'ya giden ve bol bol paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu diyetini komple unutmuş gibi pozlar verdi.
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Oyuncu plajda kaçamak yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hamburger ile patates yiyen Pekin'in yiyeceklere aşkla baktığı görülünce sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Pekin paylaşımını "Tatil Günü" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.