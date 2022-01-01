Yapılan araştırmalarda zeytinyağının vücuttaki tüm toksinleri kısa sürede atabildiği tespit edilmiştir. Bilim insanları bu kadar güçlü bir besin kaynağının sitrik asit bakımından zengin olan limon ile karıştırıldığında ortaya daha güçlü bir doğal ilacın çıktığını onayladı. Alternatif tıpta da yüzyıllardır kullanılan zeytinyağı limon karışımı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.