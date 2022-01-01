Göçmen Konutları'na 'Yeşil' Yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakabilmek amacıyla çevre yatırımlarına öncelik verdiklerini söyledi. Alt yapı yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli park ve meydanları kente kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Özellikle evlerde kaldığımız pandemi sürecinde doğanın, çevrenin hatta bir ağacın bile ne kadar büyük önem taşıdığını hep birlikte gördük. Bu nedenle büyük ölçekli parkların yanı sıra mahallelerimize de halkımız nefes alacağı, çocuklarıyla birlikte gelip, keyifli vakit geçirebileceği parklar kazandırıyoruz. Bu kapsamda projelendirdiğimiz Göçmen Konutları?ndaki parkımızı da kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz? dedi.