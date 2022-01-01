Çocukları Bekleyen Tehlikeler!
Yaz mevsimi çocuklar için tatil, eğlence anlamına gelse de özünde yazın getirdiği tehlikelere karşı uyaran uzmanlar açıkladı. Yaz aylarında çocukların daha fazla korunması ve güneşin verdiği zararlardan korunması şart. Aksi halde fark edilmeden ölüme bile neden olabilecek sonuçlar doğurabilir.
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Yaz ayları çocukların sağlığını tetikleyen unsurlar barındırır. Güneş çarpması, ishal, deri hastalıkları ve sıvı kaybından oluşan hastalıklar, yaz tatilinin kötü geçmesine sebebiyet veriyor.
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Çocuklarında tatillerini en verimli şekilde geçirebilmesi, bir taraftan ebeveynlerinde içlerinin rahat etmesi için uzmanların açıkladığı "Yazın tehlikeleri ve korunmanın yolları"nı sizler için derledik...
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Uzun süre yüksek sıcağa maruz kalındığında yorgunluk vebitkinlik hali güneş çarpması olarak tanımlanmaktadır. Ateş, halsizlik, solukluk, baş ağrısı, mide bulantııs gibi belirtileri de beraberinde getiren güneş çarpmasında korunmak için, gölge ve güneşe 11:00 ile 15:00 arasında maruz kalmayarak korunabilmektedir. Özellikle şapka ve gözlük kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
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Sık sık ılık suyla duş aldırılması gereken güneş çarpmasına maruz kalan çocuklar, ince ama hava alan ve serin yerleri tercih ederek yaz ayını en keyifli şekilde geçirmeye devam etmelidir.
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Uzmanlar fazla güneşe maruz kalan çocuklarda beyin kanaması geçirmesiyle, geri dönüşü olmayan ölümcül durumlara maruz kalındığının uyarısını da yaptı.
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GÜNEŞ YANIKLARI Uzun süre güneşe maruz kalmak güneş çarpması meydana getirirken, ciltte de güneş yanıkları oluşturmaktadır. Kızarıklık, hassasiyetle birlikte ağrıyı da yanında getiren güneş yanıklarından kurtulmanın yolları ise, çocuğa uygun güneş kremleri ve nemlendiricilerdir.
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BESİN ZEHİRLENMESİ Besin zehirlenmeleri, besinlerde olan bakteri, virüs, kimyasal içeriği ile meydana gelmektedir. Çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan besin zehirlenmesinin önüne geçmek için ise uzmanlar, özellikle açık yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Besinlerin hijyenine dikkat edilmesi gerekirken, güvenilmeyen ürünlerin alımı durdurulmalı ve yiyeceklerin son kullanım tarihlerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
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YAZ İSHALLERİ Çocuklarda havuz ve deniz suyunu yutma sonucu kaynaklanan yaz ishalleri, oldukça sıkıntı zamanlar yaşatabilmektedir. Bozuk, kirli besin tüketiminin de bu rahatsızlğa sebebiyet verdiğini belirten uzmanlar, ishalle kaybedilen sıvının vücuda geri kazandırılması için bol bol sıvı tüketiminin sağlanması gerektiğini belirtti.
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BULAŞICI MANTARLAR Yaz aylarında çocukların kendi terliklerini arkadaşlarıyla değiştirmesi gibi etkinliklerin yapıldığı bir süreçtir. Bu tarz alışkanlıkların sağlık açısından iyi olmadığının çocuğa bildirilmesinin önemi üzerinde duran uzmanlar, mantar bulaşıcılığının ter ve sıcakla birlikte çok daha hızlı yayılabilmek özelliğine kavuştuğunu ortaya koydu. Bunun için her insanın kendi eşyası dışında, başka birinin eşyasının kullanılmaması gerektiğini anlatmak oldukça önemli bir yer tutuyor.
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GÖZ ENFEKSİYONLARI İyi temizlenmeyen havuz ve kirli denizlerin bir etkisi de göz ve kulak enfeksiyonlarıdır. Görünmeyen mikro organizmalar çocuklarda göz, kulak, cilt enfeksiyonuna sebebiyet vermektedir. Gözlerde kızarıklık ve akıntı, kulaklarda kaşıntı ve bazen akıntı haliyle kendini belli edebilmektedir. Uzmanlar bu konuda çocuğun havuzdan çıktığı gibi duş aldırılması ve mümkünse kulak tıkacı gibi ekstra özellikteki eşyaları kullanmasının faydalı olacağını bildirdi.
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BÖCEK ISIRIKLARI Sinek ve böcek ısırıkları çocukları en çok rahatsız eden durumlar arasındandır. Ebeveynleri korkutan sinek ve böcek ısırıkları, kaşıntılı kabarık yara ve sivilce tarzı tahriplere sebep olur. Böcek ve sineklerden korumak için uzmanlar öncelikle koruyucu spreylerin kullanılması gerektiğini belirtti.
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Koruyucu sprey ve kremlerin içeriğin çok önemli olduğu açıklanırken, doğal ve kimyasalın en az kullanıldığı ürünler tercih edilmelidir. Sinek ve böcek ısırığına karşı ısırıldığı takdirde buz ve karbonatlı su uygulaması oldukça etkili olduğu belirtilirken, şiddetli kaşıntıya karşı krem kullanımının da uygun olduğu açıklanan bilgiler arasındadır.