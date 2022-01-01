Çocukları Bekleyen Tehlikeler!

BULAŞICI MANTARLAR Yaz aylarında çocukların kendi terliklerini arkadaşlarıyla değiştirmesi gibi etkinliklerin yapıldığı bir süreçtir. Bu tarz alışkanlıkların sağlık açısından iyi olmadığının çocuğa bildirilmesinin önemi üzerinde duran uzmanlar, mantar bulaşıcılığının ter ve sıcakla birlikte çok daha hızlı yayılabilmek özelliğine kavuştuğunu ortaya koydu. Bunun için her insanın kendi eşyası dışında, başka birinin eşyasının kullanılmaması gerektiğini anlatmak oldukça önemli bir yer tutuyor.