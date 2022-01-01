Çocukları Bekleyen Tehlikeler!

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
Acil nakit ihtiyacınıza, %0 faizli 7500TL
Acil nakit ihtiyacınıza, %0 faizli 7500TL
Sponsorlu İçerik
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Faiz kararı sonrası dolar 17,70 TL sınırında
Faiz kararı sonrası dolar 17,70 TL sınırında
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
AYM'den Kılıçdaroğlu kararı
AYM'den Kılıçdaroğlu kararı
Bakan Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e çıktı
Bakan Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e çıktı
Uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ'den açığa alındı
Uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ'den açığa alındı
İçişlerinden genelge: Ormanlara girişler yasaklanacak
İçişlerinden genelge: Ormanlara girişler yasaklanacak
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Resmi Gazetede yayınlandı: Gecikme ve tecil faizleri artırıldı
Resmi Gazetede yayınlandı: Gecikme ve tecil faizleri artırıldı
Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü
3 üniversite toplamda 243 Akademik personel alacak
3 üniversite toplamda 243 Akademik personel alacak
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem
Bakan Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
100 Kaymakam adayı alınacak
100 Kaymakam adayı alınacak
Hem ticaret hem de araç satışı patladı
Hem ticaret hem de araç satışı patladı
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK göndermesi: O söyledi ben de yaptım!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK göndermesi: O söyledi ben de yaptım!
KYK borcu düzenlemesindeki o ayrıntı herkesin gözünden kaçtı
KYK borcu düzenlemesindeki o ayrıntı herkesin gözünden kaçtı
Sözleşmeli personele kadro için çalışma grubu oluşturuldu
Sözleşmeli personele kadro için çalışma grubu oluşturuldu
Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Meclis lokantasına zam geldi: En pahalı yemek 25 TL
Meclis lokantasına zam geldi: En pahalı yemek 25 TL
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
Bakan Özer'den 'bağış' açıklaması: Bağışla kayıt arasında zorunluluk ilişkisi yok
Bakan Özer'den 'bağış' açıklaması: Bağışla kayıt arasında zorunluluk ilişkisi yok
LGS tercihleri bugün sona erecek
LGS tercihleri bugün sona erecek

Çocukları Bekleyen Tehlikeler!

Yaz mevsimi çocuklar için tatil, eğlence anlamına gelse de özünde yazın getirdiği tehlikelere karşı uyaran uzmanlar açıkladı. Yaz aylarında çocukların daha fazla korunması ve güneşin verdiği zararlardan korunması şart. Aksi halde fark edilmeden ölüme bile neden olabilecek sonuçlar doğurabilir.

  1. Yaz ayları çocukların sağlığını tetikleyen unsurlar barındırır. Güneş çarpması, ishal, deri hastalıkları ve sıvı kaybından oluşan hastalıklar, yaz tatilinin kötü geçmesine sebebiyet veriyor.

    Yaz ayları çocukların sağlığını tetikleyen unsurlar barındırır. Güneş çarpması, ishal, deri hastalıkları ve sıvı kaybından oluşan hastalıklar, yaz tatilinin kötü geçmesine sebebiyet veriyor.

  2. Çocuklarında tatillerini en verimli şekilde geçirebilmesi, bir taraftan ebeveynlerinde içlerinin rahat etmesi için uzmanların açıkladığı "Yazın tehlikeleri ve korunmanın yolları"nı sizler için derledik...

    Çocuklarında tatillerini en verimli şekilde geçirebilmesi, bir taraftan ebeveynlerinde içlerinin rahat etmesi için uzmanların açıkladığı "Yazın tehlikeleri ve korunmanın yolları"nı sizler için derledik...

  3. Uzun süre yüksek sıcağa maruz kalındığında yorgunluk vebitkinlik hali güneş çarpması olarak tanımlanmaktadır. Ateş, halsizlik, solukluk, baş ağrısı, mide bulantııs gibi belirtileri de beraberinde getiren güneş çarpmasında korunmak için, gölge ve güneşe 11:00 ile 15:00 arasında maruz kalmayarak korunabilmektedir. Özellikle şapka ve gözlük kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

    Uzun süre yüksek sıcağa maruz kalındığında yorgunluk vebitkinlik hali güneş çarpması olarak tanımlanmaktadır. Ateş, halsizlik, solukluk, baş ağrısı, mide bulantııs gibi belirtileri de beraberinde getiren güneş çarpmasında korunmak için, gölge ve güneşe 11:00 ile 15:00 arasında maruz kalmayarak korunabilmektedir. Özellikle şapka ve gözlük kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

  4. Sık sık ılık suyla duş aldırılması gereken güneş çarpmasına maruz kalan çocuklar, ince ama hava alan ve serin yerleri tercih ederek yaz ayını en keyifli şekilde geçirmeye devam etmelidir.

    Sık sık ılık suyla duş aldırılması gereken güneş çarpmasına maruz kalan çocuklar, ince ama hava alan ve serin yerleri tercih ederek yaz ayını en keyifli şekilde geçirmeye devam etmelidir.

  5. Uzmanlar fazla güneşe maruz kalan çocuklarda beyin kanaması geçirmesiyle, geri dönüşü olmayan ölümcül durumlara maruz kalındığının uyarısını da yaptı.

    Uzmanlar fazla güneşe maruz kalan çocuklarda beyin kanaması geçirmesiyle, geri dönüşü olmayan ölümcül durumlara maruz kalındığının uyarısını da yaptı.

  6. GÜNEŞ YANIKLARI Uzun süre güneşe maruz kalmak güneş çarpması meydana getirirken, ciltte de güneş yanıkları oluşturmaktadır. Kızarıklık, hassasiyetle birlikte ağrıyı da yanında getiren güneş yanıklarından kurtulmanın yolları ise, çocuğa uygun güneş kremleri ve nemlendiricilerdir.

    GÜNEŞ YANIKLARI Uzun süre güneşe maruz kalmak güneş çarpması meydana getirirken, ciltte de güneş yanıkları oluşturmaktadır. Kızarıklık, hassasiyetle birlikte ağrıyı da yanında getiren güneş yanıklarından kurtulmanın yolları ise, çocuğa uygun güneş kremleri ve nemlendiricilerdir.

  7. BESİN ZEHİRLENMESİ Besin zehirlenmeleri, besinlerde olan bakteri, virüs, kimyasal içeriği ile meydana gelmektedir. Çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan besin zehirlenmesinin önüne geçmek için ise uzmanlar, özellikle açık yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Besinlerin hijyenine dikkat edilmesi gerekirken, güvenilmeyen ürünlerin alımı durdurulmalı ve yiyeceklerin son kullanım tarihlerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

    BESİN ZEHİRLENMESİ Besin zehirlenmeleri, besinlerde olan bakteri, virüs, kimyasal içeriği ile meydana gelmektedir. Çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan besin zehirlenmesinin önüne geçmek için ise uzmanlar, özellikle açık yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Besinlerin hijyenine dikkat edilmesi gerekirken, güvenilmeyen ürünlerin alımı durdurulmalı ve yiyeceklerin son kullanım tarihlerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

  8. YAZ İSHALLERİ Çocuklarda havuz ve deniz suyunu yutma sonucu kaynaklanan yaz ishalleri, oldukça sıkıntı zamanlar yaşatabilmektedir. Bozuk, kirli besin tüketiminin de bu rahatsızlğa sebebiyet verdiğini belirten uzmanlar, ishalle kaybedilen sıvının vücuda geri kazandırılması için bol bol sıvı tüketiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

    YAZ İSHALLERİ Çocuklarda havuz ve deniz suyunu yutma sonucu kaynaklanan yaz ishalleri, oldukça sıkıntı zamanlar yaşatabilmektedir. Bozuk, kirli besin tüketiminin de bu rahatsızlğa sebebiyet verdiğini belirten uzmanlar, ishalle kaybedilen sıvının vücuda geri kazandırılması için bol bol sıvı tüketiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

  9. BULAŞICI MANTARLAR Yaz aylarında çocukların kendi terliklerini arkadaşlarıyla değiştirmesi gibi etkinliklerin yapıldığı bir süreçtir. Bu tarz alışkanlıkların sağlık açısından iyi olmadığının çocuğa bildirilmesinin önemi üzerinde duran uzmanlar, mantar bulaşıcılığının ter ve sıcakla birlikte çok daha hızlı yayılabilmek özelliğine kavuştuğunu ortaya koydu. Bunun için her insanın kendi eşyası dışında, başka birinin eşyasının kullanılmaması gerektiğini anlatmak oldukça önemli bir yer tutuyor.

    BULAŞICI MANTARLAR Yaz aylarında çocukların kendi terliklerini arkadaşlarıyla değiştirmesi gibi etkinliklerin yapıldığı bir süreçtir. Bu tarz alışkanlıkların sağlık açısından iyi olmadığının çocuğa bildirilmesinin önemi üzerinde duran uzmanlar, mantar bulaşıcılığının ter ve sıcakla birlikte çok daha hızlı yayılabilmek özelliğine kavuştuğunu ortaya koydu. Bunun için her insanın kendi eşyası dışında, başka birinin eşyasının kullanılmaması gerektiğini anlatmak oldukça önemli bir yer tutuyor.

  10. GÖZ ENFEKSİYONLARI İyi temizlenmeyen havuz ve kirli denizlerin bir etkisi de göz ve kulak enfeksiyonlarıdır. Görünmeyen mikro organizmalar çocuklarda göz, kulak, cilt enfeksiyonuna sebebiyet vermektedir. Gözlerde kızarıklık ve akıntı, kulaklarda kaşıntı ve bazen akıntı haliyle kendini belli edebilmektedir. Uzmanlar bu konuda çocuğun havuzdan çıktığı gibi duş aldırılması ve mümkünse kulak tıkacı gibi ekstra özellikteki eşyaları kullanmasının faydalı olacağını bildirdi.

    GÖZ ENFEKSİYONLARI İyi temizlenmeyen havuz ve kirli denizlerin bir etkisi de göz ve kulak enfeksiyonlarıdır. Görünmeyen mikro organizmalar çocuklarda göz, kulak, cilt enfeksiyonuna sebebiyet vermektedir. Gözlerde kızarıklık ve akıntı, kulaklarda kaşıntı ve bazen akıntı haliyle kendini belli edebilmektedir. Uzmanlar bu konuda çocuğun havuzdan çıktığı gibi duş aldırılması ve mümkünse kulak tıkacı gibi ekstra özellikteki eşyaları kullanmasının faydalı olacağını bildirdi.

  11. BÖCEK ISIRIKLARI Sinek ve böcek ısırıkları çocukları en çok rahatsız eden durumlar arasındandır. Ebeveynleri korkutan sinek ve böcek ısırıkları, kaşıntılı kabarık yara ve sivilce tarzı tahriplere sebep olur. Böcek ve sineklerden korumak için uzmanlar öncelikle koruyucu spreylerin kullanılması gerektiğini belirtti.

    BÖCEK ISIRIKLARI Sinek ve böcek ısırıkları çocukları en çok rahatsız eden durumlar arasındandır. Ebeveynleri korkutan sinek ve böcek ısırıkları, kaşıntılı kabarık yara ve sivilce tarzı tahriplere sebep olur. Böcek ve sineklerden korumak için uzmanlar öncelikle koruyucu spreylerin kullanılması gerektiğini belirtti.

  12. Koruyucu sprey ve kremlerin içeriğin çok önemli olduğu açıklanırken, doğal ve kimyasalın en az kullanıldığı ürünler tercih edilmelidir. Sinek ve böcek ısırığına karşı ısırıldığı takdirde buz ve karbonatlı su uygulaması oldukça etkili olduğu belirtilirken, şiddetli kaşıntıya karşı krem kullanımının da uygun olduğu açıklanan bilgiler arasındadır.

    Koruyucu sprey ve kremlerin içeriğin çok önemli olduğu açıklanırken, doğal ve kimyasalın en az kullanıldığı ürünler tercih edilmelidir. Sinek ve böcek ısırığına karşı ısırıldığı takdirde buz ve karbonatlı su uygulaması oldukça etkili olduğu belirtilirken, şiddetli kaşıntıya karşı krem kullanımının da uygun olduğu açıklanan bilgiler arasındadır.