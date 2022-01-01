Masterchef'te En Çok Kullanılan Teknikler Ve Anlamları!
Son dönemde Masterchef'te şeflerin ve yarışmacıların yemek yaparken kullandığı birçok farklı teknik bulunuyor. İzleyiciler tarafından merak edilen ve internette araştırılan bu terimlerin yapılışını ve anlamlarını yasemin.com ekibi olarak sizler için araştırdık. Gelin hep birlikte en pratik olan masterchef teknikleri ve anlamlarına bakalım...
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Surf and Turf nedir? Marine etmek nedir? Blach etmek nedir, nasıl yapılır? Jülyen nedir, mühürlemek nedir? Kruton tekniği nasıl uygulanır? Blanşi nedir, nasıl yapılır? İşte cevaplar
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JÜLYEN Fransızca "Julienne" kelimesinden dilimize yerleşmiştir. Jülyen bir çeşit doğrama tekniği olarak bilinir. Et ürünleri ve sebzelerin ince uzun dilimler halinde doğranması olarak adlandırılır.
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MANTOLAMA Mantolama tavada pişirilen, et, tavuk, deniz ürünü gibi birçok ürüne uygulanabilen bir işlem olarak adlandırılıyor. Diğer bir yandan özel bir teknikle kızgın tavada mühürlenen malzemenin tereyağıyla yağlanarak gerçekleştirilen işleme mantolama denilmektedir.
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TERLETME Terletme, et ile birlikte pişmesi gereken ancak pişme süresi etten daha uzun olan sebzelere yapılan işlemdir. Terletme işlemi bazı yörelerde demleme olarak adlandırılır. Terletme işlemi kavurma yönteminden ayıran en önemli şey terletme işlemine suyun dahil olmasıdır.
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TORŞON Mutfaklarda çalışan aşçıların sıklıkla kullandığı torşon, kelime anlamıyla aşçı bezi olarak adlandırılır. Torşon, sıcak tencereleri ve tavaları tutmak için sıklıkla kullanılmaktadır.
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BATONET Batonet ( Batonette) sebzeleri çubuk şeklinde doğrama yöntemidir. Garnitür olarak kullanılacak olan havuç patates kereviz gibi sebzeleri doğramak için şefler tarafından kullanılan doğrama tekniği olarak bilinir. Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzunluğunda çubuk şeklinde kesme yöntemi.
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FARE DİŞİ TEKNİĞİ (BRUNUAZ) Fare dişi tekniği diğer adı Burnuaz olan bu teknikte sebzeler çok küçük bir şekilde doğranır. Sebzeleri doğrama şekilleri yapılacak yemeğe göre değişir.
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STEAK PİŞİRME TEKNİĞİ Steak kelime anlamı ülkemizde biftek olarak geçiyor. Daha geniş anlamıyla steak, etin ızgarada farklı yöntemlerle pişirilmesi ve hazırlanmasına olarak adlandırılıyor.
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BLANCH ETME TEKNİĞİ( ŞOK HAŞLAMA) Blanching işlemi, haşlama yöntemi yani ağartma ile genelde sebzelerdeki, meyvelerdeki ve etlerdeki renk bozucu enzim olan "polifenol oksidaz" ın etkisiz hale getirilmesini, böylece de ürünün renginin korunmasına sağlar. Blanch (Ağartma), sebzeleri kısmen pişene kadar kaynatıp ya da buharda bekletme işlemidir. Blanch işlemi, sebzeler için; kaynar suya batırıp yumuşatarak, soğuk sudan geçirip süzme yöntemi, etler ve baklagiller için; soğuk suya konup kaynayana kadar ısıtıp, soğuk sudan geçirme ve süzme yöntemidir.
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KUŞBAŞI DOĞRAMA TEKNİĞİ Sebzeler iri küpler halinde doğrama işlemine denir.
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DİLİM-HALKA DOĞRAMA
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TUİLE TEKNİĞİ Fransızca kiremit anlamına gelen tuile, yemeklerin üzerine şık görünsün ve tekstür versin diye eklenen, çıtır ince malzemelere deniyor. Tuile genelde kiremit şeklinde yapılıyor ama dantel gibi delikli tuile?ler de karşımıza çıkıyor
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SURF AND TURF TEKNİĞİ Deniz ürünleri ve kırmızı etin belirli bir lezzet bütünlüğü dahilinde aynı tabakta buluşmasına "surf and turf" deniyor.
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POŞE ETME TEKNİĞİ Poşe etme yöntemi yumurtaların yanı sıra beyaz etli balıklar ve tavukgöğsü gibi genellikle zarif ve kırılgan, fazla ağır pişirme yöntemlerine gelmeyen yiyecekler için kullanılan bir tür suda pişirme yöntemidir.
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MÜHÜRLEME TEKNİĞİ Et pişirme yöntemlerinden biri olan mühürleme, genellikle etin tavada kuru olarak pişirilmeden önce geçirildiği işlem olarak bilinmektedir. Ancak mühürleme yöntemi fırında pişirilmek istenen etlere de uygulanabilmektedir.
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BENMARİ TEKNİĞİ Benmari veya Bain-marie, bir kabı kaynar ısıdaki suya oturtarak içindekini ısıtma veya eritme yöntemidir. Benmari yöntemi özellikle çikolata gibi doğrudan ateşe oturtulduğunda yanma veya kesilme tehlikesi olan yiyecekler için tercih edilir.
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BAĞLAMA TEKNİĞİ Bir yemeği koyulaştırma anlamını taşıyan bağlama işlemi, belirli malzemelerin kullanımı ile gerçekleşiyor. ... Yemek yaparken bağlamak, sos, çorba, yahni gibi sulu yiyecekleri içine farklı malzemeler ekleyerek koyulaştırma ve kaynaştırma işlemine deniyor.