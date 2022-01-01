Çekirge'ye Yeniden Prestij Katacak Proje

Tam bir sosyal yaşam alan

Yıkımlar sonrası kalan yapıların, Bursa'da ihtiyaç duyulan günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilecek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmet etmesi planlandı. Kalan yapı, bakanlığın binalar için belirlediği 'Yeşil Sertifika' kriterlerine uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı. Projede özellikle 15- 30 yaş arası gençlerin kullanımına imkan sağlayan, yetişkin, gençler ve çocuklar için kütüphane, modern sanat merkezi, paylaşımlı ofisler, e-spor müsabakalarının yapılacağı ve eğitimlerinin sağlanacağı, genç youtuberlar için dijital stüdyolar ile akıllı şehircilik ve inovasyon merkezinin de olacağı dijital gençlik merkezi yer alacak.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin hem atölye hem de sahne bazında sergilenebileceği alanların da bulunduğu projede bayanlar için hayat boyu sağlık merkezi, çok amaçlı salonlar ve sinema salonu, restoran ve kafeler, 215 araçlık kapalı otopark ile yürüyüş yolları, terasları ve çocuk oyun alanları da olacak. Tam bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan projede, yapı dışında kalan 31 bin 370 metrekare alan ise içi yollar ve millet bahçesi olarak Bursalılara hizmet verecek.