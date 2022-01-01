Artan Şikayetler Üzerine Uzmanlardan Uyarılar Geldi!

Ayrıca Polat açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi: "Yaz aylarında hafif beslenerek bol su tüketin. Sağlık durumunuza göre yapabileceğiniz egzersizler ve günlük rutinlerinizi korumak da migren ataklarını atlatmanıza katkıda bulunacaktır. Aşırı çay ve kahve tüketiminden de kaçının. Uyku düzeninize dikkat edin ve ani ısı değişimlerine maruz kalmayın."