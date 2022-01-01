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Artan Şikayetler Üzerine Uzmanlardan Uyarılar Geldi!

Baş hastalıkları arasında en kötüsü olan migren ve migren ataklarına dair artan şikayetler uzmanları harekete geçirdi. Uzun soluklu pandemi sonrası hastalıklardaki değişimleri hatırlatan uzmanlar, sıcak havaların bazı hastalıklara dair süreçleri tetiklediğinin altını çizdi.

  1. Hayatı çekilmez kılan migren atakları birden ortaya çıkar. Hastaların çoğu baş kısmında yaşanan ağrıdan ziyade yüz çevresinde sonklama ve gözlerde uyuşmalarla doktorlara başvuruyor.

    Hayatı çekilmez kılan migren atakları birden ortaya çıkar. Hastaların çoğu baş kısmında yaşanan ağrıdan ziyade yüz çevresinde sonklama ve gözlerde uyuşmalarla doktorlara başvuruyor.

  2. Migren atağıyla beraber bu belirtilerin artması üzerine uyarılarda bulunan uzmanlar, sıcakların süreci tetiklediğinin altını çizdi.

    Migren atağıyla beraber bu belirtilerin artması üzerine uyarılarda bulunan uzmanlar, sıcakların süreci tetiklediğinin altını çizdi.

  3. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Polat, bu konuyla ilgili beslenme ve egzersizlerdeki aksaklıkların olabileceğini belirtti. Polat, su içmenin özellikle baş hastalıklarının riskini azalttığını söyledi.

    Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Polat, bu konuyla ilgili beslenme ve egzersizlerdeki aksaklıkların olabileceğini belirtti. Polat, su içmenin özellikle baş hastalıklarının riskini azalttığını söyledi.

  4. Ayrıca Polat açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi: "Yaz aylarında hafif beslenerek bol su tüketin. Sağlık durumunuza göre yapabileceğiniz egzersizler ve günlük rutinlerinizi korumak da migren ataklarını atlatmanıza katkıda bulunacaktır. Aşırı çay ve kahve tüketiminden de kaçının. Uyku düzeninize dikkat edin ve ani ısı değişimlerine maruz kalmayın."

    Ayrıca Polat açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi: "Yaz aylarında hafif beslenerek bol su tüketin. Sağlık durumunuza göre yapabileceğiniz egzersizler ve günlük rutinlerinizi korumak da migren ataklarını atlatmanıza katkıda bulunacaktır. Aşırı çay ve kahve tüketiminden de kaçının. Uyku düzeninize dikkat edin ve ani ısı değişimlerine maruz kalmayın."

  5. 10 hastadan 2'sinde görülen migrenin şiddeti ağrının temelini oluşturur. İlaçlardan ziyade ilk müdahele doğal yollarla olması uzun soluklu bir iyileşmeye neden olabilir.

    10 hastadan 2'sinde görülen migrenin şiddeti ağrının temelini oluşturur. İlaçlardan ziyade ilk müdahele doğal yollarla olması uzun soluklu bir iyileşmeye neden olabilir.

  6. Bu yüzden uzmanlar su tüketimi ve sıvı oranı yüksek besinlerin sık sık tüketilmesi gerektiğini vurgular. Bunun yanı sıra soğuk kompres ve nane, çay ağacı ya da at kestanesi gibi ferahlatıcı etkisi yüksek olan doağl ilaçlar koklanmalı.

    Bu yüzden uzmanlar su tüketimi ve sıvı oranı yüksek besinlerin sık sık tüketilmesi gerektiğini vurgular. Bunun yanı sıra soğuk kompres ve nane, çay ağacı ya da at kestanesi gibi ferahlatıcı etkisi yüksek olan doağl ilaçlar koklanmalı.

  7. Aynı zamanda bunlardan oluşan kremlerde ağrayan bölgeye sürülebilir. Doktor kontrolünde ilaç kullanımına da devam edilebilir.

    Aynı zamanda bunlardan oluşan kremlerde ağrayan bölgeye sürülebilir. Doktor kontrolünde ilaç kullanımına da devam edilebilir.

  8. Gün içinde bir saatlik uyku da bu ağrının şiddetini ve sıklığını azaltabilir. Özellikle uzmanlar, sıcaklığın fazla olduğu saatlerde dışarı çıkmak yerien dinlemeyi tavsiye eder.

    Gün içinde bir saatlik uyku da bu ağrının şiddetini ve sıklığını azaltabilir. Özellikle uzmanlar, sıcaklığın fazla olduğu saatlerde dışarı çıkmak yerien dinlemeyi tavsiye eder.