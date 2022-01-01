Beykoz'da Olaylı Yıkım
Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.
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İstanbul Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi.
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487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.
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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI Yıkıma karşı çıkan grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı.
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YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi.
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Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.
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Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.
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