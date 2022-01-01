"Babamla Sahneye Çıkınca Heyecanlanıyorum"

TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Sponsorlu İçerik
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
EYT için masada hangi formüller var?
EYT için masada hangi formüller var?
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu

"Babamla Sahneye Çıkınca Heyecanlanıyorum"

Cengiz Kurtoğlu ve Aydın Kurtoğlu'ndan düet

  1. Cengiz Kurtoğlu klasikleriyle nostalji rüzgârı estirdiği gecede bir de sürpriz yaptı. Usta sanatçı oğlu Aydın Kurtoğlu'yu sahneye davet etti ve baba oğul "Yak" şarkısında yaptıkları düet ile mest etti.

    Cengiz Kurtoğlu klasikleriyle nostalji rüzgârı estirdiği gecede bir de sürpriz yaptı. Usta sanatçı oğlu Aydın Kurtoğlu'yu sahneye davet etti ve baba oğul "Yak" şarkısında yaptıkları düet ile mest etti.

  2. Aydın Kurtoğlu, "Ben normalde çok sahneye çıktım ama ne zaman babamla çıksam çok heyecanlanıyorum." sözleriyle babasıyla aynı sahnede olmanın heyecanını paylaştı. Sahnede sık sık oğluna sarılan Cengiz Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu'na takılarak hem oğlunun heyecanını paylaştı, hem de esprileriyle müzikseverleri bol bol güldürdü.

    Aydın Kurtoğlu, "Ben normalde çok sahneye çıktım ama ne zaman babamla çıksam çok heyecanlanıyorum." sözleriyle babasıyla aynı sahnede olmanın heyecanını paylaştı. Sahnede sık sık oğluna sarılan Cengiz Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu'na takılarak hem oğlunun heyecanını paylaştı, hem de esprileriyle müzikseverleri bol bol güldürdü.

  3. Müzikseverlerin buluşma noktası hâline gelen Kuruçeşme Açıkhava aynı zamanda birbirinden değerli sanatçıları da tek sahnede buluşturmaya devam ediyor. Konserin ikinci yarısı duayen sanatçı Ümit Besen en sevilen klasiklerini seslendirirken Cengiz Kurtoğlu'nu sahneye davet etmesiyle müzik ziyafetini ikiye katladı.

    Müzikseverlerin buluşma noktası hâline gelen Kuruçeşme Açıkhava aynı zamanda birbirinden değerli sanatçıları da tek sahnede buluşturmaya devam ediyor. Konserin ikinci yarısı duayen sanatçı Ümit Besen en sevilen klasiklerini seslendirirken Cengiz Kurtoğlu'nu sahneye davet etmesiyle müzik ziyafetini ikiye katladı.

  4. Bir sahnede buluşan iki dev isim, iki efsane şarkı "Nikah Masası" ve "Gelin Olmuş" ile hayranlarına özlenen taverna gecelerini de yaşattılar.

    Bir sahnede buluşan iki dev isim, iki efsane şarkı "Nikah Masası" ve "Gelin Olmuş" ile hayranlarına özlenen taverna gecelerini de yaşattılar.