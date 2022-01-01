"Babamla Sahneye Çıkınca Heyecanlanıyorum"
Cengiz Kurtoğlu ve Aydın Kurtoğlu'ndan düet
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Cengiz Kurtoğlu klasikleriyle nostalji rüzgârı estirdiği gecede bir de sürpriz yaptı. Usta sanatçı oğlu Aydın Kurtoğlu'yu sahneye davet etti ve baba oğul "Yak" şarkısında yaptıkları düet ile mest etti.
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Aydın Kurtoğlu, "Ben normalde çok sahneye çıktım ama ne zaman babamla çıksam çok heyecanlanıyorum." sözleriyle babasıyla aynı sahnede olmanın heyecanını paylaştı. Sahnede sık sık oğluna sarılan Cengiz Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu'na takılarak hem oğlunun heyecanını paylaştı, hem de esprileriyle müzikseverleri bol bol güldürdü.
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Müzikseverlerin buluşma noktası hâline gelen Kuruçeşme Açıkhava aynı zamanda birbirinden değerli sanatçıları da tek sahnede buluşturmaya devam ediyor. Konserin ikinci yarısı duayen sanatçı Ümit Besen en sevilen klasiklerini seslendirirken Cengiz Kurtoğlu'nu sahneye davet etmesiyle müzik ziyafetini ikiye katladı.
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Bir sahnede buluşan iki dev isim, iki efsane şarkı "Nikah Masası" ve "Gelin Olmuş" ile hayranlarına özlenen taverna gecelerini de yaşattılar.
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