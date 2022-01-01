Gönül Dağı'nda Şoke Eden Ayrılık!
Gönül Dağı'nda şoke eden ayrılık! Sevilen isim veda ediyor
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TRT1'de ekrana getirilen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.
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Gönül Dağı'nda Selami karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu yeni sezonda yer almayacak.
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Gönül Dağı dizisi ağustos ayının ikinci haftası sete çıkacaktı. Bir çok oyuncu ile haziran ayı itibari ile sözleşmeler tamamlanmıştı ancak Eser Eyüboğlu Gönül Dağı dizisinin 3. sezon sözleşmesine imza atmamıştı. Eser Eyüboğlu ve Gönül Dağı dizisi yapımcısı Köprü Film arasında görüşmeler devam ediyordu ancak son gelen haberlere göre bu görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve Eser Eyüboğlu Gönül Dağı?ndan ayrılmış oldu.
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İşin aslı bu tür ayrılıkların ardında ki gerçekler hiç bir zaman açıklanmasa da Eser Eyüboğlu Gönül Dağı?ndan arılamasının tamamen maddi isteklerin karşılanmaması olduğu düşünülüyor.