Gönül Dağı'nda Şoke Eden Ayrılık!

Gönül Dağı dizisi ağustos ayının ikinci haftası sete çıkacaktı. Bir çok oyuncu ile haziran ayı itibari ile sözleşmeler tamamlanmıştı ancak Eser Eyüboğlu Gönül Dağı dizisinin 3. sezon sözleşmesine imza atmamıştı. Eser Eyüboğlu ve Gönül Dağı dizisi yapımcısı Köprü Film arasında görüşmeler devam ediyordu ancak son gelen haberlere göre bu görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve Eser Eyüboğlu Gönül Dağı?ndan ayrılmış oldu.