Tatil, Yaz Spor Okulları'yla Renkleniyor

Haydi çocuklar spora

Daha sonra taekwondo ve yüzme kurslarına katılan miniklerle buluşan Başkan Aktaş, çocuklara dondurma ikramında bulundu. Tatilin başlamasıyla çocukların hem gönüllerince eğlenmesi hem de en az bir spor dalıyla ilgilenmesi için Yaz Spor Okulları?nın startını verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi?nin çocuk ve gençlik konularında özel bir başlık açtığını belirtti. Başkan Aktaş, ?Yavrularımızın spor, kültür ve sanatla büyümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. İlk dönem çalışmalarımız başladı. 20 bine yakın çocuğumuz Yaz Spor Okulları?ndan istifade edecek. Spor okullarımıza şu ana kadar 5 bin 500 civarında kayıt yapıldı. Kayıt almaya da devam ediyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımız için anne ve babalarımızdan, muhakkak uzman hocalar nezaretinde yapılan bu eğitimlere çocuklarını göndermelerini tavsiye ediyorum. Çocuklarını bize teslim eden anne ve babalara da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı sporla, kültürle ve sanatla büyütelim? dedi.