Uğur Işılak'tan Cumhurbaşkanı Paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna ile tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarına taşınması için anlaşma imzaladı. Usta sanatçı Uğur Işılak da sosyal medya hesabından Erdoğan'a, tüm dünyaya nefes olacak bu atılımından dolayı teşekkürlerini iletti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemiyle birlikte gelen iklim değişikliği tüm dünyayı gıda ve enerji krizi tehdidiyle karşı karşıya getirdi. Erdoğan, krizle mücadele kapsamında vatandaşlarına müjdeyi vermişti; sözünü tuttu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tahıl krizinin ileride yaşanabilme ihtimalini ön görerek geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya nefes olacak bir anlaşma yaptı.
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Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yaptığı görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna ile tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağı 'Tahıl Sevkiyat Anlaşması'na imzaları attırdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu atılımı tüm dünya tarafından takdir topladı.
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Öte yandan yanında varlığını her zaman hissettiren usta sanatçı Uğur Işılak da Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmedi.
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"DÜNYA KİLİT MESELELERİN ÇÖZÜMÜNE TAVIR KOYABİLEN BİR ÜLKEYİZ"
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Sanatçı Uğur Işılak, tüm dünyayı ilgilendiren tahıl meselesine öncülük ederek tahıl pazarının yolunu Türkiye üzerinden açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından şu ifadelerle teşekkür etti:
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"Dünyada kilit meselelerin çözümüne dair tavır ortaya koyabilen bir ülke varsa, o da Türkiye?dir. Zira insanlığın hayrına olan konularda elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyiz biz.
'Tahıl Sevkiyat Anlaşması' bütün insanlığa hayırlı olsun.
Teşekkürler @RTErdogan"
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