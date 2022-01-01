Uğur Işılak'tan Cumhurbaşkanı Paylaşımı!

"Dünyada kilit meselelerin çözümüne dair tavır ortaya koyabilen bir ülke varsa, o da Türkiye?dir. Zira insanlığın hayrına olan konularda elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyiz biz.

'Tahıl Sevkiyat Anlaşması' bütün insanlığa hayırlı olsun.

Teşekkürler @RTErdogan"