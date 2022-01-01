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Yarışmacının Anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu Ağlattı!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Canan Esin Sağlam, başarılı performansı ve hikayesiyle dikkat çekti. 1 milyonluk hedefe adım adım ilerleyen Sağlam'ın Türk askerleriyle olan anıları ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı.

  1. Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacıların genel kültür bilgisini ölçen yarışmada 1 milyonluk büyük ödüle ulaşmaya çalışan yarışmacılar zorlu bir mücadele veriyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacıların genel kültür bilgisini ölçen yarışmada 1 milyonluk büyük ödüle ulaşmaya çalışan yarışmacılar zorlu bir mücadele veriyor.

  2. Matematikten sanata, spordan tarihe kadar birçok alanda soruların yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

    Matematikten sanata, spordan tarihe kadar birçok alanda soruların yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

  3. Yarışmaya heyecanlı bir giriş yapan 41 yaşındaki Canan Esin Sağlam, Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Mezunu. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Sağlam, meslek hayatındaki başarısıyla izleyenlerden takdir topladı.

    Yarışmaya heyecanlı bir giriş yapan 41 yaşındaki Canan Esin Sağlam, Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Mezunu. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Sağlam, meslek hayatındaki başarısıyla izleyenlerden takdir topladı.

  4. İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan Canan Hanım, hedefinin aslında çok yüksek olduğunu ancak yarışmanın atmosferinin çok farklı olduğunu dile getirdi.

    İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan Canan Hanım, hedefinin aslında çok yüksek olduğunu ancak yarışmanın atmosferinin çok farklı olduğunu dile getirdi.

  5. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Meslek hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?" sorusuna yanıt veren Sağlam "Başarıyla naklettiğimiz ağır yanık, birkaç saat içinde kaybedilmesi gereken hastaları hayata tutundurduğumuz durumlar oldu.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun "Meslek hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?" sorusuna yanıt veren Sağlam "Başarıyla naklettiğimiz ağır yanık, birkaç saat içinde kaybedilmesi gereken hastaları hayata tutundurduğumuz durumlar oldu.

  6. Gazilerimizi taşırken abla şefkatiyle ellerini tutuyordum ve onlara "Vatan size minnettar, çok seviyoruz, şimdi topraklarımıza gideceğiz" dediğim zaman tansiyonları ve solunum sayıları düzeliyordu. Bende gözlerimde küçücük bir yaşla onlara hep hizmet ettim" şeklinde konuştu.

    Gazilerimizi taşırken abla şefkatiyle ellerini tutuyordum ve onlara "Vatan size minnettar, çok seviyoruz, şimdi topraklarımıza gideceğiz" dediğim zaman tansiyonları ve solunum sayıları düzeliyordu. Bende gözlerimde küçücük bir yaşla onlara hep hizmet ettim" şeklinde konuştu.

  7. Sağlam'ın sözleri üzerine duygulanan İmirzalıoğlu, Türk askerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sağlam'ın sözleri üzerine duygulanan İmirzalıoğlu, Türk askerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

  8. 100.000 TL değerindeki 9. soruya ulaşmayı başaran Sağlam'ın karşına çıkan "Hangisi, Jules Verne'in 'Seksen Günde Devrialem' adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?" sorusu yarışmacıyı şoke etti.

    100.000 TL değerindeki 9. soruya ulaşmayı başaran Sağlam'ın karşına çıkan "Hangisi, Jules Verne'in 'Seksen Günde Devrialem' adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?" sorusu yarışmacıyı şoke etti.

  9. Kızak, Sıcak Hava Balonu, Fil ve Vapur seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı telefon joker hakkını kullanmaya karar verdi.

    Kızak, Sıcak Hava Balonu, Fil ve Vapur seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı telefon joker hakkını kullanmaya karar verdi.

  10. Arkadaşından yardım isteyen Canan Hanım, joker hakkından A Şıkkı Kızak yanıtını aldı.

    Arkadaşından yardım isteyen Canan Hanım, joker hakkından A Şıkkı Kızak yanıtını aldı.

  11. Kararsızlık yaşayan Sağlam, uzun bir süre düşündü ve çift joker cevap hakkını kullanmaya karar verdi.

    Kararsızlık yaşayan Sağlam, uzun bir süre düşündü ve çift joker cevap hakkını kullanmaya karar verdi.

  12. Yarışmacı olarak A Şıkkı Kızak yanıtını seçti.

    Yarışmacı olarak A Şıkkı Kızak yanıtını seçti.

  13. Yanıtın yanlış olduğunu gören Sağlam D Şıkkı Vapur diyerek son hakkını kullandı.

    Yanıtın yanlış olduğunu gören Sağlam D Şıkkı Vapur diyerek son hakkını kullandı.

  14. Ancak yanıtın B Şıkkı Sıcak Hava Balonu olduğunu gören Canan Hanım ve Kenan İmirzalıoğlu resmen şoke oldu.

    Ancak yanıtın B Şıkkı Sıcak Hava Balonu olduğunu gören Canan Hanım ve Kenan İmirzalıoğlu resmen şoke oldu.

  15. Yarışmayı kaybeden Canan Hanım, 30.000 TL ile Milyoner'e veda etti.

    Yarışmayı kaybeden Canan Hanım, 30.000 TL ile Milyoner'e veda etti.