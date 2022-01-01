Yarışmacının Anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu Ağlattı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacıların genel kültür bilgisini ölçen yarışmada 1 milyonluk büyük ödüle ulaşmaya çalışan yarışmacılar zorlu bir mücadele veriyor.