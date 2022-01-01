Vapurda Kavga!

TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Sponsorlu İçerik
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
EYT için masada hangi formüller var?
EYT için masada hangi formüller var?
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu

Vapurda Kavga!

Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turist arasında başlayan tartışma tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  1. Büyükada-Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Büyükada-Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

  2. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

    Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

  3. Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi.

    Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi.

  4. Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

    Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

  5. Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı.

    Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı.

  6. Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.