Vapurda Kavga!
Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turist arasında başlayan tartışma tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Büyükada-Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.
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Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi.
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Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.
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Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı.
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Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.