Çöp Evde 1 Yıldır Kilitli Bulunan Çocuğun Annesi Konuştu

"OĞLUM HİÇ OKULA GİTMEDİ" Kardeşininin belirli bir adresi olmadığı için kendisine ulaşamadığını belirten Yasemin A., "3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor" diye konuştu. Kız kardeşi Kamuran Pınar A.?nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.?yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.