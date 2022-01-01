Akraba Çıktılar!
Reklam müzikleri yapan Serdar Erener, ünlü şarkıcı Sertap Erener'in abisi ve Nil Karaibrahimgil'in ise 12 yıllık eşi çıktı. Magazin gündeminden uzak bu akrabalık ise herkes tarafından merak edildi.
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Sertap Erener'in en yakın arkadaşı olan ve her mutlu kötü anında beraber olduğu Nil Karaibrahimgil aynı zamanda ünlü şarkıcının yengesi çıktı.
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Nil Karaibrahimgil'in en büyük destekçisi olan görümcesi Sertap Erener, gerçeği ise bazı hayranlarını şaşırttı.
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2010 yılında reklam müzisyenliği yapan Serdar Erener ile dünya evine giren Nil Karaibrahimgil'in bu evlilikten Aziz Arif ve Ali Ömer adında iki oğlu var. Ancak Serdar Erener'in önceki eşinden Emine Erener adında bir kızı var.
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Sık sık bir araya gelen iki şarkıcının bu akrabalığı ise magazin gündeminden uzak oldukları için çoğu kişi tarafından bilinmiyor.
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