Yöneticiliğini yaptığı bir dernek kuran Özçelik, hayat tarzındaki değişimle birçok gence de ilham oldu. Gündemden ve sektörden tamamen kendini soyutlayan başarılı isim, 2022 yılında Uluslararası İyilik Ödülü aldı. Ödülü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Özçelik, yolun henüz başında olduğunu daha çok çalması gereken kapı olduğunun altını çizdi.