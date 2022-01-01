Gamze Özçelik'ten Bir İlk!
Gamze Özçelik, maneviyat yolundaki izlerini ilk kez takipçileriyle paylaştı.
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Her kapıyı çaldı her canlıyı sevdi! Zeynep ismini alarak bambaşka bir hayata başlayan Gamze Özçelik, maneviyat yolundaki izlerini ilk kez takipçileriyle paylaştı. Ülke ülke, şehir şehir ve kapı kapı dolaşan Özçelik, uzun bir süredir gözlerden uzakta sürdürdüğü hayatına dair merak edilenler hakkında küçük bir gönderiyi takipçilerine sundu.
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Önceki hayatına dair tüm izleri silmek için manevi bir yolculuğa çıktığını söyleyen Gamze Özçelik, öncelikle adının önüne Zeynep ismini getirerek bu işe başladı. Daha sonra yaşam tarzını yavaş yavaş değiştiren Özçelik, manevi yolda kendine bir yol çizerek kapı kapı dolaşmayı hedefledi.
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Yöneticiliğini yaptığı bir dernek kuran Özçelik, hayat tarzındaki değişimle birçok gence de ilham oldu. Gündemden ve sektörden tamamen kendini soyutlayan başarılı isim, 2022 yılında Uluslararası İyilik Ödülü aldı. Ödülü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Özçelik, yolun henüz başında olduğunu daha çok çalması gereken kapı olduğunun altını çizdi.
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Kurucusu olduğu dernekle ülke ülke dolaşan Özçelik, özellikle mülteci kampları ve Afrika'daki köyleri ziyarete gitti.
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(SURİYE) Her ele yüreğiyle dokunan güzel insan yüzleri güldürmeyi başardı.
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(FİLİPİNLER) Sosyal medya hesabından gittiği her ülkede iz bırakan bir fotoğraf paylaştı.
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(MÜLTECİ KAMPLARI) İlk kez bu tarz bir paylaşım yapan Özçelik, yıllardır yaşadığı heyecanı fotoğraflarla tarif ett.
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(GANA)
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(BURKİNA FASO)