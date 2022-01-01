Değişimleri Şok Etti!

Farah Zeynep Abdullah - (Aylin)

Irak Türkmeni bir baba ve Boşnak Türkü bir anneden dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah, Cemile ve Ali Kaptan'ın ikinci kızı Aylin rolündedir. 32 yaşında olan ünlü oyuncu birçok sinema ve dizide rol almıştır.