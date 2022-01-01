İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra yeniden bir araya geliyor

Belki de dünyada, tek albüm yaptıktan sonra dağılan ve aradan 30 sene geçmesine rağmen yeniden bir araya gelmesi yönünde bu kadar talep gören ilk grubuz? dedi. Çelik Erişçi ise ?Çok mutluyum. Kariyerimin başladığı yerdeyim ve kendi evime dönmüş gibi hissediyorum? diye konuştu.