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İzel, Çelik, Ercan 31 Yıl Aradan Sonra Yeniden Bir Araya Geliyor

İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra yeniden bir araya geliyor

  1. Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi?den oluşan grup, 25 Ağustos Kuruçeşme Açıkhava?da sahneye çıkacak. Merakla beklenen konser öncesi, provaların yapıldığı Kuruçeşme Açıkhava?da basın mensuplarıyla bir araya gelen üçlü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi?den oluşan grup, 25 Ağustos Kuruçeşme Açıkhava?da sahneye çıkacak. Merakla beklenen konser öncesi, provaların yapıldığı Kuruçeşme Açıkhava?da basın mensuplarıyla bir araya gelen üçlü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  2. İzel, toplantı sonrası bir daha ayrılmamak üzere Çelik ve Ercan?ı, elbisesinin kurdeleleri ile kendine bağladı. Basın toplantısında sözü ilk alan Ercan Saatçi, ?Şimdiden söyleyeyim ?Niye ayrıldınız?? diye sorarsanız, biz orayı çoktan geçtik.

    İzel, toplantı sonrası bir daha ayrılmamak üzere Çelik ve Ercan?ı, elbisesinin kurdeleleri ile kendine bağladı. Basın toplantısında sözü ilk alan Ercan Saatçi, ?Şimdiden söyleyeyim ?Niye ayrıldınız?? diye sorarsanız, biz orayı çoktan geçtik.

  3. ?Neden bugüne kadar bekledik?? diye kendimizi eleştirdik. Hem kendimize hem de bizi sevenlere haksızlık ettiğimizi düşündük. İşte bugün yeniden karşınızdayız. Konserlerle başlayacağız. Nerede kalmıştık?? ifadelerini kullandı.

    ?Neden bugüne kadar bekledik?? diye kendimizi eleştirdik. Hem kendimize hem de bizi sevenlere haksızlık ettiğimizi düşündük. İşte bugün yeniden karşınızdayız. Konserlerle başlayacağız. Nerede kalmıştık?? ifadelerini kullandı.

  4. İzel, ?Onlar evlendi çoluk çocuk sahibi oldu ama ben evde kaldım. Ercan her şeyi çok güzel anlattı. Müzik hayatımıza bireysel olarak devam ediyoruz ama bizim yeniden birleşmemizi isteyen bir sevgi ordusu varmış. İzel Çelik Ercan ayrıldıktan sonra 10?dan fazla albüm yaptım ama hâlâ İzel Çelik Ercan diyorlar.

    İzel, ?Onlar evlendi çoluk çocuk sahibi oldu ama ben evde kaldım. Ercan her şeyi çok güzel anlattı. Müzik hayatımıza bireysel olarak devam ediyoruz ama bizim yeniden birleşmemizi isteyen bir sevgi ordusu varmış. İzel Çelik Ercan ayrıldıktan sonra 10?dan fazla albüm yaptım ama hâlâ İzel Çelik Ercan diyorlar.

  5. Belki de dünyada, tek albüm yaptıktan sonra dağılan ve aradan 30 sene geçmesine rağmen yeniden bir araya gelmesi yönünde bu kadar talep gören ilk grubuz? dedi. Çelik Erişçi ise ?Çok mutluyum. Kariyerimin başladığı yerdeyim ve kendi evime dönmüş gibi hissediyorum? diye konuştu.

    Belki de dünyada, tek albüm yaptıktan sonra dağılan ve aradan 30 sene geçmesine rağmen yeniden bir araya gelmesi yönünde bu kadar talep gören ilk grubuz? dedi. Çelik Erişçi ise ?Çok mutluyum. Kariyerimin başladığı yerdeyim ve kendi evime dönmüş gibi hissediyorum? diye konuştu.