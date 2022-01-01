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Her Biri Birer Ölüm Makinesi!

Hayvanlar aleminin ölümcül derecede tehlikeli olan hayvanları

  1. Ölüm avcısı olarak bilinen bir akrep türü, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'den sorumludur. Türkiye'de de bulunan bu tür, kara akrepten daha zehirlidir.

    Ölüm avcısı olarak bilinen bir akrep türü, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'den sorumludur. Türkiye'de de bulunan bu tür, kara akrepten daha zehirlidir.

  2. 1950'lerde Brezilya'daki bal üretimini arttırmak için Batı bal arıları ile Afrika bal arılarının çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan arılar, laboratuvardan kaçarak doğaya karışmış ve ölümcül etkisiyle birçok insana zarar vermiştir.

    1950'lerde Brezilya'daki bal üretimini arttırmak için Batı bal arıları ile Afrika bal arılarının çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan arılar, laboratuvardan kaçarak doğaya karışmış ve ölümcül etkisiyle birçok insana zarar vermiştir.

  3. Fillerden sonra dünyanın en büyük hayvanı olan gergedanlar, sinir halinde hızlarını artırabilir ve insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

    Fillerden sonra dünyanın en büyük hayvanı olan gergedanlar, sinir halinde hızlarını artırabilir ve insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

  4. İğnesinde 200'den fazla zehir barındıran bu tür, gündüzleri denizde, geceleriyse sahilde avlanarak yaşar. Zehri bir insanı kısa sürede öldürecek kadar güçlüdür.

    İğnesinde 200'den fazla zehir barındıran bu tür, gündüzleri denizde, geceleriyse sahilde avlanarak yaşar. Zehri bir insanı kısa sürede öldürecek kadar güçlüdür.

  5. Dikenlerine basılması halinde ölümcül etkiye sahip olan kaya balığı, dünyanın en ölümcül hayvanları arasında yer alıyor.

    Dikenlerine basılması halinde ölümcül etkiye sahip olan kaya balığı, dünyanın en ölümcül hayvanları arasında yer alıyor.

  6. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında da bulunan büyük beyaz köpekbalıkları, yılda en az 10 insanın ölümüne neden oluyor.

    Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında da bulunan büyük beyaz köpekbalıkları, yılda en az 10 insanın ölümüne neden oluyor.

  7. 4 buçuk metre ile dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kara mambaların anavatanı Afrika'dır. Ağızlarının içinin siyah olması nedeniyle kara mamba adını alan yılan türü, yüz ve gövdeden ısırılması halinde bir insanı 20 dakikada öldürür.

    4 buçuk metre ile dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kara mambaların anavatanı Afrika'dır. Ağızlarının içinin siyah olması nedeniyle kara mamba adını alan yılan türü, yüz ve gövdeden ısırılması halinde bir insanı 20 dakikada öldürür.

  8. Sevimli görüntülerinin yanında oldukça büyük olan bu etoburlar, karada ve suda müthiş bir avlanma yeteneğine sahiptir. Bulundukları ortamın en tehlikeli türleridir.

    Sevimli görüntülerinin yanında oldukça büyük olan bu etoburlar, karada ve suda müthiş bir avlanma yeteneğine sahiptir. Bulundukları ortamın en tehlikeli türleridir.

  9. Kutu denizanası, dünyanın en zehirli canlıdır. Zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Hint Pasifiği'nde yaşar.

    Kutu denizanası, dünyanın en zehirli canlıdır. Zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Hint Pasifiği'nde yaşar.

  10. Küçük ama son derece zehirli bir yılan olan kırbaç, Afrika'da "ağaç yılanı" anlamına gelir.

    Küçük ama son derece zehirli bir yılan olan kırbaç, Afrika'da "ağaç yılanı" anlamına gelir.

  11. Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti oldukça zehirlidir ve birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.

    Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti oldukça zehirlidir ve birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.

  12. Afrika aslanlarının özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor. 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demiryolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır.

    Afrika aslanlarının özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor. 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demiryolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır.

  13. İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli.

    İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli.

  14. Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür.

    Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür.

  15. Dünyanın çok insan öldüren hayvanı olan sivrisinekler, her yıl yaklaşık 700 milyon kişiye hastalık bulaştırdığı ve her yıl 2 ila 3 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

    Dünyanın çok insan öldüren hayvanı olan sivrisinekler, her yıl yaklaşık 700 milyon kişiye hastalık bulaştırdığı ve her yıl 2 ila 3 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

  16. Pusu kurarak hedefine ulaşan tuzlu su timsahı, insan avlama konusunda da oldukça ölümcül. Bir süper avcı olan tuzlu su timsahı, böceklerden amfibilere, diğer sürüngenlerden balıklara kadar her şeyi avlayabilir.

    Pusu kurarak hedefine ulaşan tuzlu su timsahı, insan avlama konusunda da oldukça ölümcül. Bir süper avcı olan tuzlu su timsahı, böceklerden amfibilere, diğer sürüngenlerden balıklara kadar her şeyi avlayabilir.

  17. Boyu ortalama 3 metre olan komodo ejderleri, dünyanın en tehlikeli kertenkele türlerindendir. İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.

    Boyu ortalama 3 metre olan komodo ejderleri, dünyanın en tehlikeli kertenkele türlerindendir. İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.