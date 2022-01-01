Boynu 90 Derece Eğik Olan Kızın Umut Veren Hayatı
Pakistan?da yaşıyan Afsheen Gul adlı kız çocuğunun boynu henüz bebekken geçirdiği bir kaza nedeniyle 90 derece eğimli kaldı.
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BBC?nin haberine göre Pakistan'ın Sindh eyaletinde ve yedi kardeşin en küçüğü olan Afsheen Gul hiç okula gitmedi veya arkadaşlarıyla oynamadı.
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Çünkü, daha 10 aylıkken ailesinin evinin balkonunda ablasının kolundan düştü. Yaşadığı talihsiz kaza Gul?un boynunu 90 derece bükük bıraktı. Ailesi onu defalarca doktora götürdü, bazı ilaçlar kullandı ve destek için boynuna bir kemer takıldı. Ancak, tüm bunların ardından küçük kızın durumu daha da kötüleşti.
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13 yaşındaki Afsheen'in annesi Jamilan Bibi, "Yürüyemiyor, yemek yiyemiyor veya konuşamıyordu. Yerde yatıyordu ve biz de ona her konuda yardım ediyorduk. Daha fazla tedaviye paramız yetmedi" dedi.
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6 YAŞINDA YÜRÜMEYİ, 8 YAŞINDA KONUŞMAYI ÖĞRENDİ Bununla birlikte, annesi Afsheen?in ayrıca serebral palsiden de muzdarip olduğunu açıkladı. Bu nedenle Afsheen altı yaşında yürümeyi, sekiz yaşında konuşmayı öğrendi ve yaşıtı olan diğer çocukların gerisine kaldı.
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BAŞARILI BİR ŞEKİLDE AMELİYAT EDİLDİ Afsheen, 12 yıl boyunca Karaçi şehrinden yaklaşık 300km uzaklıktaki Mithi'deki evinde bu acı verici durumda yaşadı. Ancak Mart ayında Hintli bir doktorun eğik boynunu başarılı bir şekilde ameliyat etmesiyle hayatı değişti.
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Hindistan'ın Delhi kentindeki Apollo Hastanesi?nde karmaşık omurga ameliyatları konusunda uzman olan Dr. Rajagopalan Krishnan, Afsheen'in ameliyatını ücretsiz yapmayı teklif etti.
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TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ Ameliyattan dört ay sonra, Afsheen sonunda kendi başına yürümeye, konuşmaya ve yemek yemeye başladı. Dr. Krishnan, ameliyat yaraları da iyileşen çocuğu her hafta Skype üzerinden kontrol ettiğini söyledi. Dr. Krishnan, ?Afsheen, boyun bozukluğuna neden olan omurganın dönüşü olarak adlandırılan atlanto-aksiyel rotatuar çıkıktan muzdaripti. Bu muhtemelen dünyada türünün ilk örneği" dedi.
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Afsheen'in kardeşi Yaqoob Kumbar ise "Biraz zayıf ve hala okula gidemiyor. Ancak doktor bunun zamanla iyileşeceğini söylüyor. Çok mutluyuz. Doktor kız kardeşimin hayatını kurtardı. Bizim için o bir melek" diye konuştu. Öte yandan Afsheen için, ünlü Pakistanlı aktör Ahsan Khan, Facebook'ta Afsheen'in bir fotoğrafını paylaşarak insanları yardım etmeye çağırırken, Afsheen'in annesi ülkedeki popüler bir sabah programına davet edildi. ABD'deki bir organizatör ise ailesinin ameliyat masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için çevrimiçi bir bağış kampanyası da oluşturuldu.