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Yeni Audi Q6 Çin'de Ortaya Çıktı

Audi, Çin'de lüksün ve teknolojinin sınırlarını zorlayan yeni modeli Q6'yı tanıttı. Yeni Q6, 2.0 ve 2.5 litre benzinli motorlardan güç alıyor.

  1. Alman otomotiv devi Audi'nin Çinli ortağı SAIC Audi, yeni Q6'yı tanıttı. Tamamen Çin pazarı için geliştirilen Q6 üç sıralı koltuk düzenine sahip.

    Alman otomotiv devi Audi'nin Çinli ortağı SAIC Audi, yeni Q6'yı tanıttı. Tamamen Çin pazarı için geliştirilen Q6 üç sıralı koltuk düzenine sahip.

  2. Yeni Q6 hem elektrikli hem de içten yanmalı motorların tasarımında unsurlar sunuyor. Ön bölümde en dikkat çeken boydan boya uzanan LED farlar, sekizgen ızgara ve güçlü görünümü destekleyen hava kanalları.

    Yeni Q6 hem elektrikli hem de içten yanmalı motorların tasarımında unsurlar sunuyor. Ön bölümde en dikkat çeken boydan boya uzanan LED farlar, sekizgen ızgara ve güçlü görünümü destekleyen hava kanalları.

  3. Aracın arka tarafında da yine günümüzde modellerinde çok moda olan boydan boya uzanan LED stoplar dikkat çekiyor.

    Aracın arka tarafında da yine günümüzde modellerinde çok moda olan boydan boya uzanan LED stoplar dikkat çekiyor.

  4. Yeni Audi Q6, 5099 mm uzunluğu, 2014 mm genişliği ve 1784 mm yüksekliği ile Q7'den biraz daha büyük. MQB platformu üzerine inşa edilen Q6, 45TFSI ve 50TFSI olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. İlk versiyonda 262 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor, üst versiyonda ise 295 hp güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre altı silindirli motor yer alıyor.

    Yeni Audi Q6, 5099 mm uzunluğu, 2014 mm genişliği ve 1784 mm yüksekliği ile Q7'den biraz daha büyük. MQB platformu üzerine inşa edilen Q6, 45TFSI ve 50TFSI olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. İlk versiyonda 262 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor, üst versiyonda ise 295 hp güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre altı silindirli motor yer alıyor.

  5. Her iki versiyonda da otomatik şanzıman, dört tekerlekten çekiş ve adaptif dinamik süspansiyon standart olarak sunuluyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise 7,3 saniye.

    Her iki versiyonda da otomatik şanzıman, dört tekerlekten çekiş ve adaptif dinamik süspansiyon standart olarak sunuluyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise 7,3 saniye.

  6. 12.3 inç dijital gösterge paneli bulunan araçta, 10.1 inç multimedya, klima kontrolleri için 8.6 inç dokunmatik ekran ve head-up display yer alıyor. Yeni Q6 45TFSI 500 bin Yuan'dan (1.3 milyon TL) ve 50TFSI modeli ise 650 bin Yuan'dan (1.7 milyon TL) Çin'de siparişe açıldı.

    12.3 inç dijital gösterge paneli bulunan araçta, 10.1 inç multimedya, klima kontrolleri için 8.6 inç dokunmatik ekran ve head-up display yer alıyor. Yeni Q6 45TFSI 500 bin Yuan'dan (1.3 milyon TL) ve 50TFSI modeli ise 650 bin Yuan'dan (1.7 milyon TL) Çin'de siparişe açıldı.