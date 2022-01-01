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Gaziantep'te Komandolar 'Yeşil Altın' Nöbetinde

Gaziantep'te ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla koruma önlemleri artırıldı. Hırsızlığın önlenmesi amacıyla bahçeleri bu yıl jandarma timleri koruyacak. Komandoların fıstık nöbeti hasat sonuna kadar sürecek.

  1. Gaziantep'te hasadı yaklaşan fıstık için denetimler sıklaştırıldı.

    Gaziantep'te hasadı yaklaşan fıstık için denetimler sıklaştırıldı.

  2. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla önlemler de devreye alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla önlemler de devreye alındı.

  3. İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

    İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

  4. Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

    Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

  5. Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

    Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

  6. Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.

    Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.