Yusuf İslam'ı Yusuf İslam Yapan Hikaye...

70'li yılların en sevilen şarkıcısı olan Yusuf İslam, 60 milyondan fazla sattığı albüm ve şöhrete rağmen aradığı mutluluğu maneviyatta buldu. İslamiyet'i tercih eden Yusuf İslam, kariyerinin zirvesinde tüm şöhretini bıraktı. Yusuf İslam, uzun bir aradan sonra ilk kez o anına dair bir paylaşımda bulundu.