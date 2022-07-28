Yusuf İslam'ı Yusuf İslam Yapan Hikaye...
İslamiyet'i tercih eden Yusuf İslam, kariyerinin zirvesinde tüm şöhretini bırakmıştı. Yusuf İslam, uzun bir aradan sonra ilk kez o anına dair bir paylaşımda bulundu.
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70'li yılların en sevilen şarkıcısı olan Yusuf İslam, 60 milyondan fazla sattığı albüm ve şöhrete rağmen aradığı mutluluğu maneviyatta buldu. İslamiyet'i tercih eden Yusuf İslam, kariyerinin zirvesinde tüm şöhretini bıraktı. Yusuf İslam, uzun bir aradan sonra ilk kez o anına dair bir paylaşımda bulundu.
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1976 yılında İslamiyet'i seçerek kariyerini bırakan Yusuf İslam 2006 yılında ilk kez yeniden gitarını eline aldı. Ancak efsane isim 28 yıl boyunca maneviyatını düzeltmek için çalıştı.
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Kenyalı Fauzia Mubarak Ali ile hayatını birleştiren Yusuf İslam, içinde yaşadığı savaşta önce Allah'a sonra ailesine sarıldığını her röportajında dile getirdi.
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6 çocuk babası olan Yusuf İslam geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Evde tedavi gören 74 yaşındaki İslam, eski sağlığına kavuştu.
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Müziği çok sevdiğini bunu ona Allah'ın verdiği bir yetenek olarak gören İslam, gençlere örnek olmak için birçok kongre ve konuşmalar düzenliyor.
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Dünya savaşındaki tecrübelerini gençlerle paylaşan Yusuf İslam, İslamiyet'i seçmeden önce bile şarkılarında sıklıkla yaşadıklarını anlattı. Ölümün eşiğinden Allah'a dönen Yusuf İslam, dünya çapında en çok tanınan isimdir.
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Yusuf İslam ilk kez o yıllara dair bir fotoğrafını paylaşarak Gözlerindeki ışığı düşün. Ne bilmen gerektiğini düşün. Dünyada savaş olmazdı. Eğer herkes gösteriye katıldıysa" sözleeini yazdı.
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1974 yılına ait şarkısına ait paylaştığı bu gönderiye beğeni yağdı. Şarkı o yılların en çok dinlenen şarkısını paylaştı.
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Yusuf İslam şimdilerde ilahi tarzında parçalar çalışıyor.