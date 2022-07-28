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İzzet Yıldızhan'da Sıraya Girdi!

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde kameralara takıldı. Arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade eden Yıldızhan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u çok sevdiğini ve satışa çıkar çıkmaz satın almak için sıraya girdiğini ifade etti.

  1. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli adından sık sık bahsettiriyordu. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezi çıkışta basın muhabirleriyle konuşan Yıldızhan, samimi ve sempatik duruşuyla dikkatleri üzerine çekti.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli adından sık sık bahsettiriyordu. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezi çıkışta basın muhabirleriyle konuşan Yıldızhan, samimi ve sempatik duruşuyla dikkatleri üzerine çekti.

  2. "ÖN SATIŞ İÇİN ŞİMDİDEN BEKLİYORUM" <br> Arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade eden Yıldızhan Türk yapımı olan yerli aracımız TOGG'u çok beğendiğini ve satın almak için sıraya adını yazdırdığını açıkladı.

    "ÖN SATIŞ İÇİN ŞİMDİDEN BEKLİYORUM"
    Arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade eden Yıldızhan Türk yapımı olan yerli aracımız TOGG'u çok beğendiğini ve satın almak için sıraya adını yazdırdığını açıkladı.

  3. Yıldızhan "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş..."

    Yıldızhan "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş..."

  4. "İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. "

    "İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. "

  5. "Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    "Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.