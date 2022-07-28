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Sigara Ve Tütün Ürünleri Bir Ülkede Daha Rafa Kalkıyor

Sigarayla mücadelede radikal bir karar alan Yeni Zelanda hükümeti, "dumansız nesil" politikasında çığır açacak bir gelişmeye imza atıyor.

  1. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve yaşam standartlarını ciddi bir şekilde etkileyen sigara, uzun ve sağlıklı bir yaşamın önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikler ilerleyen yaşlarda pek çok hastalığa davetiye çıkaran sigara, aynı zamanda ev ekonomisine de büyük ölçüde zarar veriyor.

    Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve yaşam standartlarını ciddi bir şekilde etkileyen sigara, uzun ve sağlıklı bir yaşamın önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikler ilerleyen yaşlarda pek çok hastalığa davetiye çıkaran sigara, aynı zamanda ev ekonomisine de büyük ölçüde zarar veriyor.

  2. Her açıdan büyük sorunlar doğuran sigarayı bırakmak için pek çok ülke vatandaşlarına motivasyon sağlayacak girişimlerde bulunuyor. Ülkemizde de ücretsiz bir şekilde sigara bırakma merkezlerinde tedavi olunabileceği gibi devlete ait park ve bahçelerde spor yaparak sigaradan uzak durma fırsatı tanınıyor.

    Her açıdan büyük sorunlar doğuran sigarayı bırakmak için pek çok ülke vatandaşlarına motivasyon sağlayacak girişimlerde bulunuyor. Ülkemizde de ücretsiz bir şekilde sigara bırakma merkezlerinde tedavi olunabileceği gibi devlete ait park ve bahçelerde spor yaparak sigaradan uzak durma fırsatı tanınıyor.

  3. Sigara konusunda yapılan atılımlarda çığır açacak bir hamleye imza atan Yeni Zelenda hükümeti, 2008 yılından itibaren doğanlar için sigara satışını tamamen yasakladı.

    Sigara konusunda yapılan atılımlarda çığır açacak bir hamleye imza atan Yeni Zelenda hükümeti, 2008 yılından itibaren doğanlar için sigara satışını tamamen yasakladı.

  4. Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen yasaya göre henüz 14 yaşında olmayan herkes hayatlarının geri kalanında Yeni Zelanda'da sigara ve diğer tütün ürünlerini asla satın alamayacak.

    Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen yasaya göre henüz 14 yaşında olmayan herkes hayatlarının geri kalanında Yeni Zelanda'da sigara ve diğer tütün ürünlerini asla satın alamayacak.

  5. "SİGARAYA BAŞLAMANIN GÜVENLİ BİR YAŞI YOK" Yeni Zelanda'nın tüberküloz uzmanı olan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlerleyen yıllarda artık gelecek nesiller asla yasal olarak tütün ürünlerini satın alamayacaklar. Gerçek şu ki, sigaraya başlamanın güvenli bir yaşı yok"

    "SİGARAYA BAŞLAMANIN GÜVENLİ BİR YAŞI YOK" Yeni Zelanda'nın tüberküloz uzmanı olan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlerleyen yıllarda artık gelecek nesiller asla yasal olarak tütün ürünlerini satın alamayacaklar. Gerçek şu ki, sigaraya başlamanın güvenli bir yaşı yok"

  6. Buna göre; 2008 yılında doğanlar 2026 yılında 18 yaşını doldurana kadar hiçbir yetişkin tütün mağazalarından geri çevrilmeyecek. Ancak 2024 yılı itibariyle tütün satılmasına izin verilen mağazaların sayısı 8 binden 500'e düşürülecek.

    Buna göre; 2008 yılında doğanlar 2026 yılında 18 yaşını doldurana kadar hiçbir yetişkin tütün mağazalarından geri çevrilmeyecek. Ancak 2024 yılı itibariyle tütün satılmasına izin verilen mağazaların sayısı 8 binden 500'e düşürülecek.

  7. Ancak 2025 yılından itibaren sadece nikotin oranı çok düşük olan tütün ürünlerinin satışına izin verilecek. Böylece sigara kullanımının en aza indirilmesi planlanırken elektronik sigaranın yeni yasalardan etkilenmeyeceği açıklandı.

    Ancak 2025 yılından itibaren sadece nikotin oranı çok düşük olan tütün ürünlerinin satışına izin verilecek. Böylece sigara kullanımının en aza indirilmesi planlanırken elektronik sigaranın yeni yasalardan etkilenmeyeceği açıklandı.

  8. Gündelik olarak hesaplandığında yüzde 11,6 oranında bir içme oranına sahip olan Yeni Zelanda'nın 2025'e kadar Dumansız Yeni Zelanda hedefinde başarılı olmak için sıkı bir yol izleyeceği görülüyor. 2011 yılına oranla yüzde 17'den yüzde 11'e düşürülen sigara içiminin 2025'te de iyi bir sonuç doğuracağı düşünülüyor.

    Gündelik olarak hesaplandığında yüzde 11,6 oranında bir içme oranına sahip olan Yeni Zelanda'nın 2025'e kadar Dumansız Yeni Zelanda hedefinde başarılı olmak için sıkı bir yol izleyeceği görülüyor. 2011 yılına oranla yüzde 17'den yüzde 11'e düşürülen sigara içiminin 2025'te de iyi bir sonuç doğuracağı düşünülüyor.

  9. Ülkedeki en yüksek sigara içme oranını kapsayan bölgenin yerli halklardan olan Maoriler arasında yükseldiği de gözden kaçmıyor. Bu konuyu da dikkatlice inceleyen Verrall, "Sigara içme oranlarını düşürmede doğru yönde ilerlerken, hedefimize ulaşmak için daha fazlasını, daha hızlı yapmamız gerekiyor. M&#257;ori kadınları arasında sigara içme oranları yüzde 32?ye çıktı.

    Ülkedeki en yüksek sigara içme oranını kapsayan bölgenin yerli halklardan olan Maoriler arasında yükseldiği de gözden kaçmıyor. Bu konuyu da dikkatlice inceleyen Verrall, "Sigara içme oranlarını düşürmede doğru yönde ilerlerken, hedefimize ulaşmak için daha fazlasını, daha hızlı yapmamız gerekiyor. Māori kadınları arasında sigara içme oranları yüzde 32?ye çıktı.

  10. Hiçbir şey değişmezse, Maoriler arasında sigara içme oranlarının yüzde 5'in altına düşmesi on yıllar alacak ve bu hükümet kimseyi geride bırakmak istemiyor" diyor.

    Hiçbir şey değişmezse, Maoriler arasında sigara içme oranlarının yüzde 5'in altına düşmesi on yıllar alacak ve bu hükümet kimseyi geride bırakmak istemiyor" diyor.

  11. SİGARANIN FİYATINDA REKOR ARTIŞ! Yalnızca satışı yasaklama yolunu izlemeyen Yeni Zelanda hükümeti aynı zamanda caydırıcı bir politika izlemek adına sigaradan alınan vergilerde rekor bir artış gerçekleştirdi. Bir paket sigaraya 50 Yeni Zelanda dolar fiyat biçen Yeni Zelenda dünyanın en pahalı sigara satan ülkeleri arasına adını yazdırdı.

    SİGARANIN FİYATINDA REKOR ARTIŞ! Yalnızca satışı yasaklama yolunu izlemeyen Yeni Zelanda hükümeti aynı zamanda caydırıcı bir politika izlemek adına sigaradan alınan vergilerde rekor bir artış gerçekleştirdi. Bir paket sigaraya 50 Yeni Zelanda dolar fiyat biçen Yeni Zelenda dünyanın en pahalı sigara satan ülkeleri arasına adını yazdırdı.

  12. Sigara tiryakilerini cezalandırma yöntemi olduğunu söyleyen Verrall "ÖTV artışlarının tam etkisini zaten gördük. Daha ileri gitmek, insanların sigaraya bırakmalarına yardımcı olmayacak. Bu durum, yalnızca alışkanlığı bırakmak için mücadele eden sigara tiryakileri daha da cezalandıracak" şeklinde konuştu.

    Sigara tiryakilerini cezalandırma yöntemi olduğunu söyleyen Verrall "ÖTV artışlarının tam etkisini zaten gördük. Daha ileri gitmek, insanların sigaraya bırakmalarına yardımcı olmayacak. Bu durum, yalnızca alışkanlığı bırakmak için mücadele eden sigara tiryakileri daha da cezalandıracak" şeklinde konuştu.