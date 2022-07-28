Sigara Ve Tütün Ürünleri Bir Ülkede Daha Rafa Kalkıyor

Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve yaşam standartlarını ciddi bir şekilde etkileyen sigara, uzun ve sağlıklı bir yaşamın önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikler ilerleyen yaşlarda pek çok hastalığa davetiye çıkaran sigara, aynı zamanda ev ekonomisine de büyük ölçüde zarar veriyor.