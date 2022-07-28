Bu İl Ve İlçelerde Ev Fiyatları Resmen Uçtu!
Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu!
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Konut fiyatlarındaki yükseliş sonrası değer artışında zirvede yer alan il ve ilçelerin yer aldığı listede güncellendi. Fiyatlar ortalama yüzde 134 artarken, değeri en fazla artan ilçe Beşiktaş il ise Muğla oldu. İşte konutta fiyatların uçtuğu il ve ilçeler...
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Konut fiyatlarındaki artış trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde konut metrekare (M2) fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise konut metrekare değeri 19 bin lira oldu. İşte konut M2 değerinde en fazla artış gösteren ilçeler...
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İstanbul - Beşiktaş M2 fiyatı: 47 bin 917 TL
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İstanbul - Sarıyer M2 fiyatı: 37 bin 660 TL
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İzmir- Çeşme M2 fiyatı: 34 bin TL
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Muğla- Bodrum M2 fiyatı: 33 bin 472 TL
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İstanbul - Kadıköy M2 fiyatı: 33 bin 053 TL
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İstanbul - Bakırköy M2 fiyatı: 32 bin 579 TL
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Antalya - Kaş M2 fiyatı: 29 bin 839 TL
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İstanbul - Adalar M2 fiyatı: 27 bin 924 TL
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İstanbul - Üsküdar M2 fiyatı: 26 bin 014 TL
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İstanbul - Şişli M2 fiyatı: 25 bin 871 TL
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Konutta M2 değeri en yüksek iller..
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Muğla M2 fiyatı: 18 bin 843 TL
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İstanbul M2 fiyatı: 17 bin 832 TL
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Antalya M2 fiyatı: 12 bin 752 TL
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İzmir M2 fiyatı: 11 bin 962 TL
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Balıkesir M2 fiyatı: 8 bin 381 TL
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Aydın M2 fiyatı: 8 bin 066 TL
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Ankara M2 fiyatı: 7 bin 561 TL
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Eskişehir M2 fiyatı: 6 bin 811 TL
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Kocaeli M2 fiyatı: 6 bin 969 TL