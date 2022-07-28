Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu!

Konut fiyatlarındaki artış trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde konut metrekare (M2) fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise konut metrekare değeri 19 bin lira oldu. İşte konut M2 değerinde en fazla artış gösteren ilçeler..​.