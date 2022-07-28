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Bu İl Ve İlçelerde Ev Fiyatları Resmen Uçtu!

Bu il ve ilçelerde ev fiyatları resmen uçtu!

  1. Konut fiyatlarındaki yükseliş sonrası değer artışında zirvede yer alan il ve ilçelerin yer aldığı listede güncellendi. Fiyatlar ortalama yüzde 134 artarken, değeri en fazla artan ilçe Beşiktaş il ise Muğla oldu. İşte konutta fiyatların uçtuğu il ve ilçeler...

    Konut fiyatlarındaki yükseliş sonrası değer artışında zirvede yer alan il ve ilçelerin yer aldığı listede güncellendi. Fiyatlar ortalama yüzde 134 artarken, değeri en fazla artan ilçe Beşiktaş il ise Muğla oldu. İşte konutta fiyatların uçtuğu il ve ilçeler...

  2. Konut fiyatlarındaki artış trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde konut metrekare (M2) fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise konut metrekare değeri 19 bin lira oldu. İşte konut M2 değerinde en fazla artış gösteren ilçeler..&#8203;.

    Konut fiyatlarındaki artış trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde konut metrekare (M2) fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise konut metrekare değeri 19 bin lira oldu. İşte konut M2 değerinde en fazla artış gösteren ilçeler..​.

  3. İstanbul - Beşiktaş M2 fiyatı: 47 bin 917 TL

    İstanbul - Beşiktaş M2 fiyatı: 47 bin 917 TL

  4. İstanbul - Sarıyer M2 fiyatı: 37 bin 660 TL

    İstanbul - Sarıyer M2 fiyatı: 37 bin 660 TL

  5. İzmir- Çeşme M2 fiyatı: 34 bin TL

    İzmir- Çeşme M2 fiyatı: 34 bin TL

  6. Muğla- Bodrum M2 fiyatı: 33 bin 472 TL

    Muğla- Bodrum M2 fiyatı: 33 bin 472 TL

  7. İstanbul - Kadıköy M2 fiyatı: 33 bin 053 TL

    İstanbul - Kadıköy M2 fiyatı: 33 bin 053 TL

  8. İstanbul - Bakırköy M2 fiyatı: 32 bin 579 TL

    İstanbul - Bakırköy M2 fiyatı: 32 bin 579 TL

  9. Antalya - Kaş M2 fiyatı: 29 bin 839 TL

    Antalya - Kaş M2 fiyatı: 29 bin 839 TL

  10. İstanbul - Adalar M2 fiyatı: 27 bin 924 TL

    İstanbul - Adalar M2 fiyatı: 27 bin 924 TL

  11. İstanbul - Üsküdar M2 fiyatı: 26 bin 014 TL

    İstanbul - Üsküdar M2 fiyatı: 26 bin 014 TL

  12. İstanbul - Şişli M2 fiyatı: 25 bin 871 TL

    İstanbul - Şişli M2 fiyatı: 25 bin 871 TL

  13. Konutta M2 değeri en yüksek iller..

    Konutta M2 değeri en yüksek iller..

  14. Muğla M2 fiyatı: 18 bin 843 TL

    Muğla M2 fiyatı: 18 bin 843 TL

  15. İstanbul M2 fiyatı: 17 bin 832 TL

    İstanbul M2 fiyatı: 17 bin 832 TL

  16. Antalya M2 fiyatı: 12 bin 752 TL

    Antalya M2 fiyatı: 12 bin 752 TL

  17. İzmir M2 fiyatı: 11 bin 962 TL

    İzmir M2 fiyatı: 11 bin 962 TL

  18. Balıkesir M2 fiyatı: 8 bin 381 TL

    Balıkesir M2 fiyatı: 8 bin 381 TL

  19. Aydın M2 fiyatı: 8 bin 066 TL

    Aydın M2 fiyatı: 8 bin 066 TL

  20. Ankara M2 fiyatı: 7 bin 561 TL

    Ankara M2 fiyatı: 7 bin 561 TL

  21. Eskişehir M2 fiyatı: 6 bin 811 TL

    Eskişehir M2 fiyatı: 6 bin 811 TL

  22. Kocaeli M2 fiyatı: 6 bin 969 TL

    Kocaeli M2 fiyatı: 6 bin 969 TL