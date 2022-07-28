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Binlerce Araç Çürümeye Terk Edildi

Antalya'da icra ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce araç ve otomobil, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.

  1. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, 16 yıldır eksik evrak ya da hacizli araçlara yönelik 4 yediemin otoparkının işletmesini sürdürüyor.

    Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, 16 yıldır eksik evrak ya da hacizli araçlara yönelik 4 yediemin otoparkının işletmesini sürdürüyor.

  2. Binlerce araç çürümeye terk edildi - 2 10 YILDIR BEKLEYEN VAR <br> Bazı araçların 10 yıla yakın süredir park halinde olduğunu söyleyen Topçu, haciz koyduran kişinin işlemleri başlatmaması nedeniyle binlerce aracın çürümeye terk edildiğine dikkat çekiyor.

    Binlerce araç çürümeye terk edildi - 2 10 YILDIR BEKLEYEN VAR
    Bazı araçların 10 yıla yakın süredir park halinde olduğunu söyleyen Topçu, haciz koyduran kişinin işlemleri başlatmaması nedeniyle binlerce aracın çürümeye terk edildiğine dikkat çekiyor.

  3. "DEĞERLİ PARÇALARI SÖKÜYORLAR" <br> Araçlarının icra nedeniyle yakalama hacizli olduğunu bilen kişilerin araçların motor ve iç konsol gibi değerli parçalarını söktürdüklerini kaydeden Topçu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    "DEĞERLİ PARÇALARI SÖKÜYORLAR"
    Araçlarının icra nedeniyle yakalama hacizli olduğunu bilen kişilerin araçların motor ve iç konsol gibi değerli parçalarını söktürdüklerini kaydeden Topçu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

  4. "SANAYİDE BU İŞİ YAPANLAR VAR" "Sanayilerde bu işleri yapan insanlar var. Kimileri araçlarının hacizlik olduğunu öğrenince kendileri motorunu, konsolonu, lastik ve jantlarının yanı sıra koltuklarına kadar söküyor. Bunları bir depoda muhafaza ediyorlar. Aracın kasasını da bir araziye bırakıp 155'i arayarak ihbar ediyorlar. Polis aracı şase numarasından kontrol ettiğinde yakalamalı hacizli olduğunu tespit edip otoparka çektiriyor. Aracını bu şekilde parçalayan kişi, kasasını ilerde açılan ihalede tekrar ucuza alarak söktüğü parçaları yerine takıyor. Buna genellikle lüks segment araçlarda daha çok rastlanıyor" ifadesini kullandı."

    "SANAYİDE BU İŞİ YAPANLAR VAR" "Sanayilerde bu işleri yapan insanlar var. Kimileri araçlarının hacizlik olduğunu öğrenince kendileri motorunu, konsolonu, lastik ve jantlarının yanı sıra koltuklarına kadar söküyor. Bunları bir depoda muhafaza ediyorlar. Aracın kasasını da bir araziye bırakıp 155'i arayarak ihbar ediyorlar. Polis aracı şase numarasından kontrol ettiğinde yakalamalı hacizli olduğunu tespit edip otoparka çektiriyor. Aracını bu şekilde parçalayan kişi, kasasını ilerde açılan ihalede tekrar ucuza alarak söktüğü parçaları yerine takıyor. Buna genellikle lüks segment araçlarda daha çok rastlanıyor" ifadesini kullandı."

  5. "SEKTÖR OLMUŞ DURUMDA" Sanayide bu işleri yapanlar olduğunu yineleyen Topçu, "Bu parçalama işi sektör olmuş durumda. Örneğin 1 milyon liralık aracınız var ve icralık. Sanayideki bu işleri yapan kişi ile anlaşıyorlar. Aracı o kişiye satıyorlar. O da parçalayarak aracın parçalarını satıyor. Bu şekilde bize içi boş araçlar geliyor" dedi.

    "SEKTÖR OLMUŞ DURUMDA" Sanayide bu işleri yapanlar olduğunu yineleyen Topçu, "Bu parçalama işi sektör olmuş durumda. Örneğin 1 milyon liralık aracınız var ve icralık. Sanayideki bu işleri yapan kişi ile anlaşıyorlar. Aracı o kişiye satıyorlar. O da parçalayarak aracın parçalarını satıyor. Bu şekilde bize içi boş araçlar geliyor" dedi.

  6. "KANGRENE DÖNDÜ" Topçu, "Trafikten men edilen, haciz nedeniyle toplanan motosikletler ise yediemin otoparklarının kangren olmuş sorunu" diyerek, şöyle devam etti:

    "KANGRENE DÖNDÜ" Topçu, "Trafikten men edilen, haciz nedeniyle toplanan motosikletler ise yediemin otoparklarının kangren olmuş sorunu" diyerek, şöyle devam etti:

  7. "DÖVİZLE GELİYOR, HURDAYA DÖNÜYOR" "Bir motor bağlandığı zaman motorun değeri 500 TL ise, alacaklı kişi bu motoru satışa çıkarmak istediğinde 1500-2 bin lira masraf yapması lazım. Masraf satışa ekleniyor. 500 liralık motor 1800 liradan satışa çıkıyor. Kimse motoru bu fiyatlara almaz. Satılamadığı için de burada yıllarca bekliyor. En sonunda 'Milli Emlak' açtığı ihale ile hurda niyetine satıyor. Bunlar ülkenin zararına olan şeyler. Ülkemize dövizle getirilen binlerce araç çürüyor ve hurdaya dönüyor."

    "DÖVİZLE GELİYOR, HURDAYA DÖNÜYOR" "Bir motor bağlandığı zaman motorun değeri 500 TL ise, alacaklı kişi bu motoru satışa çıkarmak istediğinde 1500-2 bin lira masraf yapması lazım. Masraf satışa ekleniyor. 500 liralık motor 1800 liradan satışa çıkıyor. Kimse motoru bu fiyatlara almaz. Satılamadığı için de burada yıllarca bekliyor. En sonunda 'Milli Emlak' açtığı ihale ile hurda niyetine satıyor. Bunlar ülkenin zararına olan şeyler. Ülkemize dövizle getirilen binlerce araç çürüyor ve hurdaya dönüyor."

  8. "7/24 PERSONEL ÇALIŞTIRIYORUM" Yediemin otoparkında 6 aya kadar günlük 20 TL bekleme ücretlerinin 6 aydan sonra yüzde 30 düşürüldüğünü, araç satılamadığı veya sahibine teslim edilemediği için alacaklarını tahsil edemediklerini de sözlerine ekleyen Mustafa Hakan Topçu, "Bu araçların güvenliği için 7/24 personel görev yapıyor. Bu araçlar yıllarca burada bekliyor. Biz alacaklarımızı alamıyoruz. Bir araç satılacak veya otoporktan alınacak ki biz de aracın burada kaldığı sürenin ücretini alabilelim. Maalesef satış olmuyor, araçlar neredeyse üst üste yığılı vaziyette satılacağı günü bekliyor" diye konuştu.

    "7/24 PERSONEL ÇALIŞTIRIYORUM" Yediemin otoparkında 6 aya kadar günlük 20 TL bekleme ücretlerinin 6 aydan sonra yüzde 30 düşürüldüğünü, araç satılamadığı veya sahibine teslim edilemediği için alacaklarını tahsil edemediklerini de sözlerine ekleyen Mustafa Hakan Topçu, "Bu araçların güvenliği için 7/24 personel görev yapıyor. Bu araçlar yıllarca burada bekliyor. Biz alacaklarımızı alamıyoruz. Bir araç satılacak veya otoporktan alınacak ki biz de aracın burada kaldığı sürenin ücretini alabilelim. Maalesef satış olmuyor, araçlar neredeyse üst üste yığılı vaziyette satılacağı günü bekliyor" diye konuştu.